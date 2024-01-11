"أبو العلا" يجري آخر الاستعدادات للدورة الثامنة لمهرجان أسوان لسينما المرأة

على قدم وساق يجري القائمون على مهرجان أسوان لسينما المرأة الاستعدادت الخاصة بالدورة الثامنة من المحفل السينمائي المميز الذي تشهده المدينة السياحية المميزة، والتي يأتي إليها طوال العام السائحين بشكل متتابع، حيث يتم التحضير هذه الفترة للدورة الجديدة من المحفل العالمي الذي يروج للسياحة الترفيهية بعرض اعمال من مختلف بلدان العالم والمعنية بسينما المرأة وقضاياها.

محمد عبدالخالق وحسن ابو العلا يقابلان محافظ أسوان

وسافر منذ أيام كلا من محمد عبدالخالق رئيس المهرجان وحسن ابو العلا مدير المهرجان، لوضع الترتيبات النهائية لهذا المحفل الكبير، حيث وضعا الخطة المبدئية للدورة الثامنة، والتي سوف تشهد تواجد دولة مميزة سينمائية كضيفة شرف جاري الإعلان عنها خلال أيام قليلة، بالإضافة إلى وضع الترتيبات الخاصة بالمحافظة، حيث التقى الثنائي بمحافظة المدينة اللواء اشرف عطية، واستقروا على التفاصيل المبدئية للدورة الجديدة، التي سوف تجد حالة توهج خاص على المستوى السينمائي .

افلام مميزة وعدد وافر من القصص تنتظر محبي الدورة الثامنة من مهرجان اسوان

وعلمت "الدستور" أن اللجنة الفنية للمهرجان برئاسة المبرمجة صفاء مراد ومعها في عضويه اللجنة كلا من الناقدة أمل مجدي والناقدة رولا عادل، قد انتهوا بشكل كبير من التفاصيل الخاصة باختيار الأعمال المشاركة في هذا الحدث، والذي سيكون فيه أفلام عديدة تخص المرأة من كل دول العالم.

يذكر أن الدورة السابقة من المهرجان قد شهدت حالة رواج كبير على مستوى الأفلام والحضور الجماهيري الذي شارك فيه الآلاف من سكان المحافظة، بالإضافة إلى السائحين المتواجدين في تلك الفترة في المدينة وحققت النسخه حالة نجاح كبيرة على مستوى التغطية الصحفية حول العالم وذلك لاهتمام عدد كبير من الدول الاوروبية بمدينة أسوان.

يذكر أن الدورة الثامنة من المهرجان سيتم الكشف عن تفاصيل الأفلام المشاركة فيها خلال أسابيع قليلة على ان تنطلق في الفترة ما بين 20 إلى 25 إبريل المقبل.