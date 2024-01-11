الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تذيلت الترتيب.. الأفلام المصرية تقصي الأجنبية من شباك التذاكر

اكوامان
اكوامان

تعيش دور السينما المصرية حالة من الانتعاش هذه الأيام، سواء على مستوى عدد الأفلام المعروضة في السينما أو الإيرادات وخاصة في جانب الأعمال المصرية، الأمر الذي  جعل الأعمال الأجنبية في طي النسيان المحلي، فالجمهور اتجه صوب الأعمال المصرية التي تنوعت بين الاكشن والكوميدية.

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إيرادات متباينة لفيلم أكوا مان

ومع تزايد الأعمال المصرية المعروضة قلت نسب متابعها الاعمال الاجنبية في مصر حيث ضعفت أعدادها وكذلك إيراداتها، ولعل  فيلم “أكوامان” هو ابرز الاعمال الاجنبية التي حققت إيرادات مؤخرً في السوق المصري بعدما حقق 3 مليون و82الف جنية،ليحل في المركز الرابع هذا الأسبوع بعدما تفوق عليه ثلاثة أعمال مصرية ارجعت الجمهور مرة اخرى اليه والى الإنتاج المحلي.

فيلم «Aquaman and the Lost Kingdom» بطولة جيسون موموا، وآمبر هيرد، ويليام دافو، باتريك ويلسون، بن أفليك، وغيرهم، وهو من إخراج جيمس وان.

كما جاء فيلم "ونكا" Wonka ، المركز الثامن في صراع إيرادات الأفلام المعروضة في مصر بتحقيقه 763 ألف جنيه خلال الأسبوع الثاني لعرضه.

فيلم Wonka من بطولة كل من تيموثي شالاميت، جوستاف داى، موراي ماك آرثر، بول جي ريموند، بيرتي كابلان، إيسي سوتي، كوبنا هولدبروك سميث، ماتيلدا تاكر، توم ديفيس، أوليفيا كولمان، كالاه لين، باترسون جوزيف.

إيرادات ضعيفة لنابليون وذا نون 2

فيما لم يواصل فيلم “نون” في جزئه الثاني المتابعة نحو الإيرادات المرتفعة التي حققها والتي وصلت الى 22 مليون جنيه في مصر، فتركه الجمهور ليتابع الأعمال المصرية، محققًا هذا الأسبوع إيرادا وصل الى 81 الف جنية فقط ويتراجع.

وحل في اخر جدول الترتيب فيلم “نابليون” لحامل الأوسكار خواكين فنينكس عن فيلم الجوكر، بإيراد وصل الى 3864 جنية فقط، ليكون هذ الأسبوع هو الأخير لعرضه بدور العرض المصرية.

ايرادات ضعيفة لنابليون وذا نون 2 ايرادات متباينة لفيلم اكوا مان اكوا مان فيلم اكوا مان السينما المصرية

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