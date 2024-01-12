الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثانى

مسلسل وبينا ميعاد
مسلسل وبينا ميعاد

مع تصدر مسلسل "وبينا معاد" حديث رواد السوشيال ميديا يكثر التساؤل عن موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر جوجل، حيث يستعد الجمهور في جميع أنحاء الجمهورية لاستقبال أولي حلقات مسلسل «وبينا معاد 2»، من بطولة كل من صبري فواز، الفنانة شيرين رضا، من خلال شاشة قنوات dmc.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور القادمة تفاصيل مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني، وأبطال المسلسل، وموعد عرضه.

تفاصيل مسلسل وبينا معاد 2

ويناقش مسلسل وبينا ميعاد 2، أحداث الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وجميع أزمات تربية الأبناء بالطبقة المتوسطة، وذلك من خلال البيوت وأماكن العمل وكذلك الدراسة والمشاكل اليومية التي يكون من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

وسيستكمل أحداث الجزء الأول الذي سيدور حول عائلتين، وهما عائلة (حسن) وسيجسده الفنان القدير صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له عدد أربعة أولاد، وعائلة (نادية) وستجسدها الفنانة شيرين رضا التي طلقها زوجها وقام بترك لها أربع بنات، لنرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، وذلك قبل لقائهما وبعده.

أبطال مسلسل وبينا معاد 2

يشارك في مسلسل وبينا معاد الجزء 2، مجموعة من النجوم أبرزهم: الفنانة شيرين رضا، وصبري فواز، والمبدع مدحت صالح، والنجمة وفاء صادق، وبسمة، والفنان إيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، والنجم أسامة الهادي، ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، والفنانة آية سليم، وتسنيم مطر، والطفلة كنزي رماح.

مواعيد عرض مسلسل وبينا معاد 2

ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل وبينا معاد 2، وحيث أن من المقرر انطلاق أولى حلقاته يوم السبت الموافق يوم 13 من يناير الجاري، في تمام الساعة 8 مساء، من خلال شاشة dmc.

الكشف عن بوستر الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد

وكانت قد كشفت الشركة المنتجة بمسلسل وبينا ميعاد عن بوسترات الجزء الثاني في العمل والمقرر عرضه في الفترة القادمة.

مسلسل "بقينا اتنين".. هل يحل الفنان إدوارد محل الراحل طارق عبدالعزيز؟ (خاص)

أحداث مسلسل "حالة خاصة" بطولة طه دسوقي الحلقتين الثالثة والرابعة

وتصدر الفنان صبري فواز البوستر الرئيسي للعمل وذلك بجانب أبطال العمل الرئيسين: الفنانة شيرين رضا، ومدحت صالح، وإيهاب فهمي، وباقي أبطال العمل.

اقرأ أيضًا

مسلسل "بقينا اتنين".. هل يحل الفنان إدوارد محل الراحل طارق عبدالعزيز؟ (خاص)

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني يبدأ السبت موعد عرض مسلسل وبينا مسلسل وبينا مسلسل وبينا ميعاد وبينا ميعاد الجزء الثاني

مواد متعلقة

مسلسل حالة خاصة.. هل ينتقم نديم من عز في أحداث الحلقة الثالثة؟

انطلاق أولى حلقات مسلسل "وبينا ميعاد 2" على قنوات DMC.. السبت

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

عاجل.. الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

عاجل.. استشهاد 17 فلسطينيًا فى قصف إسرائيلى على رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة

عاجل.. بيان عاجل من الحوثيين بعد أنباء عن ضربة أمريكية بريطانية فى اليمن

احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سفينتان حربيتان بريطانيتان بالبحر الأحمر تشاركان فى ضرب الحوثيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أميركية وبريطانية تشن حربها على الحوثيون.

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا