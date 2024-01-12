موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثانى

مع تصدر مسلسل "وبينا معاد" حديث رواد السوشيال ميديا يكثر التساؤل عن موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر جوجل، حيث يستعد الجمهور في جميع أنحاء الجمهورية لاستقبال أولي حلقات مسلسل «وبينا معاد 2»، من بطولة كل من صبري فواز، الفنانة شيرين رضا، من خلال شاشة قنوات dmc.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور القادمة تفاصيل مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني، وأبطال المسلسل، وموعد عرضه.

تفاصيل مسلسل وبينا معاد 2

ويناقش مسلسل وبينا ميعاد 2، أحداث الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وجميع أزمات تربية الأبناء بالطبقة المتوسطة، وذلك من خلال البيوت وأماكن العمل وكذلك الدراسة والمشاكل اليومية التي يكون من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

وسيستكمل أحداث الجزء الأول الذي سيدور حول عائلتين، وهما عائلة (حسن) وسيجسده الفنان القدير صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له عدد أربعة أولاد، وعائلة (نادية) وستجسدها الفنانة شيرين رضا التي طلقها زوجها وقام بترك لها أربع بنات، لنرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، وذلك قبل لقائهما وبعده.

أبطال مسلسل وبينا معاد 2

يشارك في مسلسل وبينا معاد الجزء 2، مجموعة من النجوم أبرزهم: الفنانة شيرين رضا، وصبري فواز، والمبدع مدحت صالح، والنجمة وفاء صادق، وبسمة، والفنان إيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، والنجم أسامة الهادي، ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، والفنانة آية سليم، وتسنيم مطر، والطفلة كنزي رماح.

مواعيد عرض مسلسل وبينا معاد 2

ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل وبينا معاد 2، وحيث أن من المقرر انطلاق أولى حلقاته يوم السبت الموافق يوم 13 من يناير الجاري، في تمام الساعة 8 مساء، من خلال شاشة dmc.

الكشف عن بوستر الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد

وكانت قد كشفت الشركة المنتجة بمسلسل وبينا ميعاد عن بوسترات الجزء الثاني في العمل والمقرر عرضه في الفترة القادمة.

وتصدر الفنان صبري فواز البوستر الرئيسي للعمل وذلك بجانب أبطال العمل الرئيسين: الفنانة شيرين رضا، ومدحت صالح، وإيهاب فهمي، وباقي أبطال العمل.