مسلسل "بقينا اتنين".. هل يحل الفنان إدوارد محل الراحل طارق عبد العزيز؟ (خاص)

نفت السيناريست أماني التونسي، ما أثير حول اختيار الفنان إدوارد ليحل محل الراحل طارق عبد العزيز، في بطولة مسلسل “بقينا اتنين” ضمن مسلسلات الأوف سيزون.

وأكدت السيناريست أماني التونسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “الفنان إدوارد موجود ضمن أحداث مسلسل “بقينا اتنين” قبل وفاة الراحل الفنان طارق عبد العزيز، ولن يحل محله، بل سيتم التعديل لإيجاد مخرج لغيابه”.

مسلسل “بقينا اتنين” بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكرى برعاية شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل “بقينا اتنين"

يواصل صناع وأبطال مسلسل “وبقينا اتنين" الذي يخوض بطولته النجم شريف منير والنجمة رانيا يوسف تصوير مشاهد وأحداث العمل استعدادا لعرضه للجمهور خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكثف مخرج العمل طارق رفعت في الوقت الحالي عدد ساعات تصوير مسلسل “بقينا اتنين” وذلك بعد أن توقف الأيام الماضية بسبب رحيل الفنان طارق عبد العزيز والذي كان أحد أبطال المسلسل وذلك لسرعة الانتهاء منه وتسليم الحلقات الأولى من العمل استعدادا لعرضه للجمهور.

قصة مسلسل بقينا اتنين

تدور أحداث وبقينا اتنين حول زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وتحدث بينهما خلافات تؤدى بهما إلى الانفصال، ثم تتطور بعدها الأحداث.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.