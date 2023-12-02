السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات الأوف سيزون.. سر تأجيل عرض "بقينا اتنين"

أبطال مسلسل بقينا
أبطال مسلسل بقينا اتنين

يتسأل مشاهدي الدراما العربية عن سر تأجيل عرض مسلسل "بقينا اتنين" وذلك عقب إحداث رحيل الفنان طارق عبد العزيز، أحد أبطال المسلسل ربكة كبيرة، وذلك بسبب رحيله أثناء تصويره أحد المشاهد الخاصة بدوره ضمن أحداث المسلسل، والذي كان قد قارب على الانتهاء منه، وكان من المقرر عرضه غدًا الأحد.

مسلسلات الأوف سيزون.. سر تأجيل عرض مسلسل "بقينا اتنين"

يرجع سر تأجيل عرض مسلسل "بقينا اتنين" إلى قرار أبطال وصنّاع المسلسل حدادًا على روح الفنان طارق عبد العزيز، ليكون موعد عرضه في نهاية شهر ديسمبر المقبل بدلًا من غدًا الأحد، وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.

وقررت المؤلفة أماني التونسي، رفقة المنتج كريم أبوذكرى أبوذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، ألا تعيد تصوير مشاهد الراحل طارق عبد العزيز، وأن تحاوّل أن تطوّع دوره في سياق الدراما، ليناسب عرض مسلسل "بقينا اتنين"، وأن يتم إهداء العمل إلى روح الفنان طارق عبد العزيز.

ووأكد صناع العمل أنه سيتم عرض مسلسل "بقينا اتنين" بجميع أبطاله الذين عرفوا من البداية دون تغيير في أيًا منهم نهائيًا، وسيتم التعديل بشكل درامي يتناسب مع المحتوي الخاص بالمسلسل فقط لا غير، دون أي تغيير في الأشخاص أو تبديل شخصيات.

تفاصيل مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين للفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف مكون من 20 حلقة، وتدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

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أبطال مسلسل بقينا اتنين

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكرى برعاية شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

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