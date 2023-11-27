بعد رحيله.. مؤلفة "بقينا اتنين" تكشف لـ"الدستور" مصير دور طارق عبدالعزيز

أوضحت السيناريست والكاتبة أماني التونسي، مصير مسلسل "بقينا اتنين"، تحديدًا بعد رحيل الفنان طارق عبد العزيز، الذي كاد ينتهي من تصوير مشاهده الأخيرة ضمن المسلسل، استعدادًا لعرضه مطلع ديسمبر 2023، ضمن مسلسلات "الأوف سيزون".

وكشفت المؤلفة أماني التونسي، أنها لن تعيد كتابة مشاهد جديدة للمسلسل، أو تعمل على تغيير مشاهد الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، بعد موته المفاجئ فجر أمس الأحد، بعد تعرضه لأزمة قلبية وقت التصوير.

وتابعت “التونسي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "سيتم معالجة العمل بطريقة درامية تتناسب مع الموضوع، كما أننا سنهدي مسلسل "بقينا اتنين" لروحه، لذا لن يتم أي تغيير في دوره وسنكتفي بالمشاهد التي صورها الراحل".

وكشفت أماني التونسي عن دور الراحل طارق عبدالعزيز في مسلسل "بقينا اتنين"، حيث يجسد دور صديق الفنان شريف منير في المسلسل ومحب للحياة ولا يدرك الزمن ويتميز بخفة الدم وضد فكرة الزواج ويحب أصدقاءه ويقف بجوار بطل العمل، ويسانده في أزماته ويقدم دورا مهما.. والعمل مسلسل اجتماعي لايت".

مسلسل "بقينا اتنين"

رحل الفنان طارق عبدالعزيز، عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز 55 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية، أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، وهو الأمر الذي فاجأ الجميع خاصة العاملين معه في المسلسل ذاته.

مسلسل "بقينا اتنين"

مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.