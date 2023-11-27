الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الوداع الأخير.. أبطال مسلسل "بقينا اتنين" يودّعون طارق عبدالعزيز

شريف منير
شريف منير

حرص أبطال وصنّاع مسلسل "بقينا اتنين"، على حضور توديع صديقهم الراحل الفنان طارق عبد العزيز، ليكون السلام الأخير بينهم، بعد أيام طويلة كانوا سويًا فيها وقت تصوير المسلسل الذي جمع بينهم لعدة أيام ووصلت لشهور متصلة، إلى أن وافته المنيّة فجر أمس الأحد إثر أزمة قلبية.

وترصد "عدسة الدستور" أبرز اللقطات لحضور جنازة الراحل طارق عبد العزيز، من أسرة مسلسل "بقينا اتنين"، في سياق الدستور التالية.

وحرص الفنان شريف منير، بطل مسلسل "بقينا اتنين"، والذي رحل على يديه الفنان طارق عبد العزيز أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل، أن يكون أول الحضور للصلاة عليه وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

كما حرص الفنان يوسف عثمان، أحد المشاركين في المسلسل ذاته الذي كان يشارك فيه الفنان طارق عبد العزيز "بقينا اتنين"، وحرص أيضًا عمر طلعت زكريا، والفنان تامر فرج، ليكون هو السلام الأخير الذي سيجمع بهم مع الراحل طارق عبدالعزيز.

مسلسل "بقينا اتنين"

مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل "وبقينا اتنين"

أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" تدور حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

مسلسل بقينا "اتنين" مكون من 20 حلقة، وتدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

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