سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 5-6-2024 فى بنوك مصر

زاد البحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 5-6-2024 في مصر عبر محركات البحث مع مراجعة صندوق النقد الدولي حيث تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية استقرار ملحوظ خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 5-6-2024 في مصر

تعرض السطور التالية سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 5-6-2024 في كافة البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية في البنوك المصرية والتي جاءت كما يلي:-

الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري بنحو 47.38 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية بنحو 47.30 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

الدولار في بنك القاهرة بنحو 47.20 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 47.20 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في المصرف العربي الدولي وصل الدولار الأمريكي بنحو 47.30 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

في البنك العقاري المصري يتداول الدولار الأمريكي بنحو 47.25 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني سجل الدولار الأمريكي بنحو 47.20 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

في البنك المتحد سجل الدولار بنحو 47.25 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار بنحو 47.25 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

الدولار في بنك مصر بنحو 47.30 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.15 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

قيمة اليورو الأوروبي بنحو 51.04 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بنحو 59.94 جنيه للشراء و60.07 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.55 جنيه للشراء و12.58 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 153.41 جنيه للشراء و154.98 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي بنحو 12.81 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع.

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