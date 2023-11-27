الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجوم الفن يودعون طارق عبدالعزيز (صور)

جنازة الفنان طارق
جنازة الفنان طارق عبدالعزيز

انتهت منذ قليل جنازة الفنان طارق عبدالعزيز بمسجد الشرطة بالشيخ، وذلك بتواجد عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، والذي كان من أوائل الحاضرين بصحبة عدد من الفنانين الذين حضروا لتوديع صديقهم قبل نقله إلى مثواه الأخير.

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إياد نصار وحمادة هلال ومصطفى قمر فى جنازة الراحل طارق عبدالعزيز

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وصول أشرف زكى وشريف منير وآخرين مسجد الشرطة لصلاة الجنازة على طارق عبدالعزيز

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انتهاء صلاة الجنازة على طارق عبدالعزيز.. وجثمانه يوارى الثرى بمقابر العائلة

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وظهر خلال صلاة الجنازة الفنان مصطفى قمر الذي حضر الصلاة ومراسم الدفن وهو مرتديًا تي شيرت أحمر اللون، كما ظهر محمد هنيدي وهو في حالة حزن شديدة خلال مراسم الجنازة مرتديًا كاب ويظهر عليه علامات الحزن الشديدة.

وعلى نفس المنوال حضر الفنان حمزة العيلي وهو من الأصدقاء المقربين للراحل وهو مرتديًا كمامة وملامح التعب والحزن تظهر عليه كثيرًا.

وشارك في تشييع الجنازة أيضًا أحمد خالد صالح وهنادى مهنى اللذين رافقا جثمان طارق عبد العزيز من المستشفى إلى مسجد الشرطة، أشرف زكى، أحمد داش، سامح الصريطى، سليمان عيد، علاء مرسي، نهال عنبر، سلوى محمد علي، يوسف عثمان، عمر طلعت زكريا، علي الطيب جمال العدل، محمد العدل، محمد رياض، فتوح أحمد، محمد الصاوى، أيمن عزب إيهاب فهمي وغيرهم من الفنانين.

ورحل الفنان طارق عبد العزيز أمس الأحد عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، مع الفنان شريف منير، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث كان يصور مشهدًا يجمعه بشريف منير وفجأة سقط على الأرض وأصيب بتشنجات وعلى الفور نقله ابنه – مدير أعماله والمتواجد معه في اللوكيشن – إلى المستشفى ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول.

يذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 20 حلقة، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

جنازة الفنان طارق عبدالعزيز
جنازة الفنان طارق عبدالعزيز
جنازة الفنان طارق عبدالعزيز
جنازة الفنان طارق عبدالعزيز
جنازة الفنان طارق عبدالعزيز
جنازة الفنان طارق عبدالعزيز
جنازة الفنان طارق عبدالعزيز
جنازة الفنان طارق عبدالعزيز
جنازة الفنان طارق عبدالعزيز
جنازة الفنان طارق عبدالعزيز
جنازة الفنان طارق عبدالعزيز
جنازة الفنان طارق عبدالعزيز
الراحل طارق عبدالعزيز الفنان الراحل طارق عبدالعزيز الفنان طارق عبدالعزيز اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز طارق عبدالعزيز صلاه الجنازة على الفنان الراحل طارق عبدالعزيز

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