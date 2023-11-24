"مضحوك علينا من سنين".. نسرين طافش تُقدم لجمهورها روشتة بالأكلات الصحية

تحت عنوان “الحماس يساعدك لتبدأ.. والانضباط يساعدك لتستمر”، قدمت الفنانة نسرين طافش لجمهورها عبر حسابها على “إنستجرام” نصائح حول الأكلات الصحية والتي تهتم بتناولها يوميا.

وكتبت نسرين :"بعد ما اكتشفت من كام سنة قديش النا سنين مضحوك علينا بالمواد المصنعة والمأوكولات والمشروبات الضارة و حتى الهوا صار ملوث ، مهم جدا نعرف اهمية الديتوكس المستمر تنظيف الجسم من السموم ) و المعادن الثقيلة الطبيعة هي اعظم مستشفى و أعظم طبيب بشوية فواكه و خضرة و أعشاب بسيطة بتقدر تعمل معجزات صحية".

نسرين طافش تعطي نصائح لجمهورها

واستكملت :"الأدوية فقط بتخفف وبتغطي العرض بس الطبيعة وحدها الي بتشافي اي مرض و بتعالج السبب من الجذر، من لما بدأت بالعصير الاخضر و ادخال طعام حي خضار وفاكهة غير معرضين للحرارة ( لوجباتي صحتي صارت احسن بكتير من قبل و لسا كل يوم عم بتعلم شغلة جديدة و عم طور من معرفتي لحافظ على صحتي وسلامي الداخلي المرتبطين ببعض ارتباط وثيق ".

واختتمت :" الخلطات مانها معقدة اي شي من الطبيعة خير ، لما نرجع للطبيعة منرجع لذاتنا الطيبة و منتصل بروحنا أكثر ، و تعلمت انو اهتمامي بنفسي هو الي بيعطيني الطاقة لأهتم بالناس الي بحبون مهما كانت التحديات فهي موجودة لحتى تقوينا وتصير اكثر عزيمة ، يومكم صحة و لطف".

وفي سياق متصل، تعيش الفنانة نسرين طافش حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في أكثر من عمل فني في آن واحد، فتقوم بتصوير فيلم “السيستم” بالتزامن مع تحضيرات “جوازة توكسيك”.

فيلم السيستم

بدأت نسرين في تصوير أول مشاهدها ضمن أحداث فيلم “السيستم” بمشاركة الفنان أحمد الفيشاوي والفنان طارق لطفي، اللذان يظهران في دور شقيقين ضمن الأحداث وتجسد الفنانة حنان سليمان دور والدتهما وهي شخصية شريرة.