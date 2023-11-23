الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد حاتم يخون آية سماحة مع رانيا يوسف فى "السرداب"

رانيا يوسف
رانيا يوسف

يصور أبطال وصناع مسلسل “السرداب”، أحداث العمل الجديد في منطقة شارع عماد الدين في لوكيشن تصوير مبني على أساس زمن ماضٍ بفترة الأربعينيات داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

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وعلم “الدستور”، أن أحداث العمل تدور حول 3 شخصيات أساسية هم أحمد حاتم الشاب الذي يدخل في قصة حب قوية مع آية سماحة، إلا أن مع الأحداث يدخل في غرام العاملة في الفندق الفتاة الجميلة والمثيرة رانيا يوسف ليدخل معها في علاقة ويخون على إثرها قصة حبه بآية سماحة في إطار من الكوميديا والدراما الاجتماعية.

تفاصيل مسلسل السرداب

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الكوميدية والتشويقية، ويضم العمل عددًا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبدالرحمن أبوغزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

أخبار رانيا يوسف أعمال رانيا يوسف ابناء رانيا يوسف اسم رانيا يوسف اطلالات رانيا يوسف أحمد حاتم

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