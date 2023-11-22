غدًا.. "العنف ضد المرأة" فى صالون ثقافى بالأوبرا

بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، تعقد دار الأوبرا، برئاسة د.خالد داغر من خلال إدارة النشاط الثقافي والفكرى صالون ثقافي بعنوان العنف ضد المرأة من أين إلى أين.

يشارك في الندوة د.إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، الروائية سلوى بكر، ود.رانيا يحيي عضوة المجلس القومى المرأة والدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وذلك فى الخامسة والنصف من مساء غدٍ على المسرح الصغير.

لوحات فاروق مصطفى تروى حكايته مع الزمان

وتستضيف دار الأوبرا معرضًا بعنوان حكايتى مع الزمان للفنان فاروق مصطفى، ويفتتح فى السادسة من مساء الأحد المقبل بقاعة صلاح طاهر ويستمر حتى الثلاثاء 5 ديسمبر.

يضم المعرض 60 لوحة فى مجال التصوير الزيتى تحكى جانبا من حياة الفنان فاروق مصطفى التى تأثر فيها بجمال الطبيعة والتراث والعادات والتقاليد المصرية وصاغها برؤيته الفنية الفريدة.