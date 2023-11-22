الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. "العنف ضد المرأة" فى صالون ثقافى بالأوبرا

بوستر
بوستر

بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، تعقد دار الأوبرا، برئاسة د.خالد داغر من خلال إدارة النشاط الثقافي والفكرى صالون ثقافي بعنوان العنف ضد المرأة من أين إلى أين.

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رحيل الشاعر محمد الجزار بعد صراع طويل مع المرض

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انطلاق عروض مهرجان القراءة المسرحية بالإسكندرية بـ"الحفرة والبندول"

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بيان شديد اللهجة لـ"اتحاد النقابات الفنية" ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني

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محمد صبحي يشيد بتلميذه صلاح عبدالله.. والأخير يرد: «استاذي وتاج راسي»

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الهداية من عند الله..كيف اعتزلت سهير البابلي الحياة الفنية قبل وفاتها بفترة قليلة؟

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بعد 800 جنية إيرادات.. «سكر» مهدد بالإقصاء من قائمة الأفلام السينمائية المعروضة حاليا

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4 بوسترات يتصدرها الراحل مصطفى درويش لـ"شماريخ"

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أحمد عز يقترب من نهاية تصوير «فرقة الموت» لعرض الفيلم قريبًا

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وليد فواز يكشف أسباب نجاح حلقات مسلسل "صوت وصورة"

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مسلم يطرح "أنا عربى" تضامنًا مع أهل غزة (فيديو)

يشارك في الندوة د.إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، الروائية سلوى بكر، ود.رانيا يحيي عضوة المجلس القومى المرأة والدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وذلك فى الخامسة والنصف من مساء غدٍ على المسرح الصغير.

لوحات فاروق مصطفى تروى حكايته مع الزمان

وتستضيف دار الأوبرا معرضًا بعنوان حكايتى مع الزمان للفنان فاروق مصطفى، ويفتتح فى السادسة من مساء الأحد المقبل بقاعة صلاح طاهر ويستمر حتى الثلاثاء 5 ديسمبر.

يضم المعرض 60 لوحة فى مجال التصوير الزيتى تحكى جانبا من حياة الفنان فاروق مصطفى التى تأثر فيها بجمال الطبيعة والتراث والعادات والتقاليد المصرية وصاغها برؤيته الفنية الفريدة.

الأوبرا 34 عام علي افتتاح دار الأوبرا المصرية أرض الأوبرا أزمة مطربي الأوبرا أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر بدار الأوبرا

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