رحيل الشاعر محمد الجزار بعد صراع طويل مع المرض

رحل منذ قليل، الشاعر محمد طه الجزار والمستشار القانوني لجامعة الإسكندرية، بعد صراع مع المرض، وفق عدد كبير من أصدقائه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقررت أسرة الراحل، دفن جثمانه عقب صلاة العشاء بمقابر العائلة في كوم حمادة بالبحيرة، فيما نعى الراحل أصدقاؤه على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أنها صدمة كبيرة.

وأعلن الشاعر هشام صادق خبر الوفاة عبر صفحته بموقع فيس بوك قائلًأ:"راجل وفنان محترم وعلى خلق - ربنا يرحمك يا صديقي".

أبرز أعمال محمد الجزار

جدير بالذكر أن أبرز أعمال الشاعر الراحل، كان أغنية " لا يا ستار" تتر نهاية مسلسل شغل في العالي غناء هيثم سعيد - راب زياد النوبي والسيد العجمي وألحان محمد جوليو وتوزيع يوسف حسين وهندسة صوتية حسام سعيد.

مسلسل "شغل في العالى" بطولة فيفى عبده، شيرين رضا، تونى ماهر، بسمة داود، رشا بن معاوية، مروان يونس، كريم سرور، هيثم سعيد، أمينة مغربى، انجى كيوان، بسنت النبراوى، محمد رضوان، فريد النقراشى، ساندرا حسين، محمد مرزبان، مارتينا عادل، عزة مجاهد، أحمد عبد الله محمود، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.