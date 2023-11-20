"بلوموندو" يتصدر و"فوي فوي فوي" ثانيًا و"وش في وش" الثالث في الإيرادات

واصل فيلم “بلوموندو” صدارته لترتيب الايرادات في شباك التذاكر المصري حيث جاء اولا بـ 222 ألف جنيه، ألا أن السباق على المركز الذي يليه كان مشتعلا بين ثلاثة أفلام مختلفة، حيث استطاع فيلم “فوي فوي فوي” ان يستكمل رحلته في صراع منافسات إيرادات شباك التذاكر المصري، ووصل الى المركز الثاني في إيرادات أمس الأحد، بعد منافسة شرسة على الصدارة مع فيلم “وش في وش”، والذي حل ثالثًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم فوي فوي فوي مثلما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ

“الدستور”، بإيراد وصل إلى 99 ألف جنيه، ، فيما احتل فيلم “وش في وش” المركز الثالث بإيراد وصل إلى 78 ألف جنيه في ليلة الأحد، وأتى رابعًا العميل صفر لأكرم حسني بإيراد وصل الى 54 ألف جنيه فقط.

تفاصيل فيلم فوي فوي فوي

"ڤوي ڤوي ڤوي" من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبدالعظيم، وحجاج عبدالعظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم، وظهور خاص لبسنت شوقي.

والفيلم ينتمي للكوميديا السوداء ويحكى قصة حسن حارس الأمن والذي يقدم دوره الفنان محمد فراج، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبدالعظيم، وحجاج عبدالعظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

تفاصيل فيلم “"وش في وش"

تدور أحداث الفيلم حول عائلتين تتدخلان لحل مشكلة زوجين، فتقع الكثير من المشكلات في مكان إقامة الزوجين وسط مواقف كوميدية متعددة، خلال حل تلك الأزمات حتى تحدث تحولات في النهاية.

الفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي،.