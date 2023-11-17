مش عارف أشوف بنتي.. خالد عليش يشكو من طليقته مجددا

عبر الفنان خالد عليش عن حزنه الشديد بعدما رفضت طليقته رؤيته لابنته مرة أخرى، وعدم تمكنه من الاطمئنان عليها.

وقال خالد عليش فى استورى على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام :"للأسف بعد ما شوفتها كذا أسبوع ورا بعض بمجموعة اشتراطات رجعنا الحنفية تتقفل تاني، ومش عارف هرجع أشوفها تاني أمتي وحسبي الله ونعم الوكيل".

وحكمت محكمة الأسرة في مدينة 6 أكتوبر في الأول من يونيو الماضي لصالح الإعلامي خالد عليش بإلزام طليقته بتمكينه من رؤية ابنته لمدة 11 ساعة أسبوعيًا، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا منذ أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقام الإعلامي والفنان خالد عليش بمشاركة منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تناول خلاله تفاصيل الأزمة التي مر بها مع طليقته، وقال: "النهاردة خدت حكم تاريخي يارب يتنفذ على خير، لأنه أفضل حكم ممكن أخذه في ظل ظروف قانون الأسرة السيئة، لحين تعديله، والقاضي الذي أصدر الحكم هو قاضٍ مستقل، وهذا يعني أن الرجل قرر بموضوعية وفهم وأعطى لكل شخص حقه".

وتابع: "أمها صممت على عدم تنفيذ الحكم، وبعد التنفيذ كان ذلك مهينًا ومذلًا للطفلة، وبعدها قررت عدم الذهاب، وبعثت بإنذار رسمي لها بهذا الخصوص، وما زلت في إجراءات قانونية جديدة بعد فشل المحاولات الودية، والحمد لله استطعنا الحصول على حكم منطقي ومناسب".