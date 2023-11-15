"الحمد لله".. هنا الزاهد تعلن انفصالها عن الفنان أحمد فهمى

أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن نبأ انفصالها عن الفنان أحمد فهمي بشكلٍ رسمي بعد 4 سنوات زواجًا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.



وكتبت الزاهد، عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «الحمد لله، تم الانفصال رسميًا بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير».

كانت هنا الزاهد، قد كتبت قبل أيام، عبر حسابها على إنستجرام: «يا رب حقيقي إحنا في أيام صعبة جدًا، حقيقي إحنا ممكن كلنا نروح في ثانية، أنا الأيام دي بتعلمني أن بجد مفيش حاجة تستاهل العمر بينتهي في لحظة، لا إله إلا الله ربنا يرحم كل أمواتنا ويرحمنا برحمته يا رب يا رحيم».