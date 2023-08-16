الأكثر تداولًا.. حقيقة انفصال هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي

حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية، بين روّاد السوشيال ميديا ورغبتهم في معرفة الحقيقة، وهل هناك انفصال حدث بين الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد فهمي، خاصًة أن الفنانة هنا الزاهد، حذفت كريم فهمي شقيق زوجها من قائمة المتابعين لديها سواء عبر موقع "فيسبوك"، أو موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

وتصدرت الفنانة هنا الزاهد، وزوجها الفنان أحمد فهمي، التريند، ومواقع السوشيال ميديا، ليصبح الحديث عنهما هو الأكثر تداولًا.

انفصال الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي

وفي الأيام الماضية، صدر الكثير من الأحاديث عن وجود خلاف أسري بين الفنانة هنا الزاهد، وزوجها الفنان كريم فهمي، وكتب الأخير منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "تعريف الناس الناقصة، هي الناس اللي بتحاول تتخلص من وجودك عشان عارفهم على أصلهم وشفتهم في البدايه قبل ما ينضفوا ويتطوروا وخصوصًا لو دة كان على إيدك".

واستغل الجمهور هذه الرسالة، ليؤكدوا من خلالها بوجود خلاف قوي بين كريم فهمي وزوجته من جهة، وبين النجمة هنا الزاهد زوجة شقيقه أحمد فهمي، على خلفية ظهورها في الإعلان الترويجي لفيلم "مستر إكس" وتحدثها بطريقة منفردة عن عائلة زوجها.

وبالبحث عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" لكلٍ من الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد فهمي، وجد أن الطرفين لم ينشرا صور تجمع بينهما منذ عام مضى، كما أن الفنان أحمد فهمي لم يهنأ زوجته هنا الزاهد على نجاح مسلسلها الأخير "سيب وأنا أسيب".

كما أن البعض فسر سخرية أحمد فهمي أثناء استضافته مع الإعلامي عمرو أديب، من صوت زوجته الفنانة هنا الزاهد بأنه وقع انفصال بينهما، والذي أكد المعلومة هو رفض الأخيرة التعليق تمامًا على أنباء وجود خلافات شديدة بينها وبين الفنان كريم فهمي شقيق زوجها، وزوجته دانية، وقالت في تصريحات صحفية بالعرض الخاص، إنها لن ترد على أي سؤال خارج موضوع الفيلم.