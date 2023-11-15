الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد الطاهرى يعلن انطلاق البث التجريبى لـ"كايرو نيوز" قريبًا

كايرو نيوز
كايرو نيوز

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انطلاق البث المباشر والتجريبي لقناة كايرو نيوز خلال الفترة المقبلة .

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وكتب "الطاهري" عبر حسابه بموقع فيس بوك: "قريبًا ينطلق البث التجريبي بإذن الله".
 

ما هي قناة كايرو نيوز؟
 

من جانبه، قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قناة "كايرو نيوز" ستكون قناة إخبارية عالمية، تبث باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية وستقدم تغطية شاملة للأحداث العالمية والمحلية، وستستفيد من الشراكة مع منصة watch it، التي توفر خدمة بث مباشر عبر الإنترنت، وستكون قناة "كايرو نيوز" متاحة على هذه المنصة، إضافة إلى البث الفضائي.

وأشاد الطاهري خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" المُذاع على قناة "DMC"، بالدعم الذي تلقاه من القيادة السياسية والتي وضعت ثقتها فيه وفي فريق عمله، وأعطتهم الحرية والمسئولية في تحقيق حلمهم بإنشاء قنوات إخبارية متميزة ومحترمة.

واستكمل: "لولا دعم القيادة السياسية ما نجحت قناة إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية، حيث وضعوا الثقة في تحمل مسئولية هذا الحلم، فهذه إرادة سياسية".

كان قد حل الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ضيفًا في برنامج صاحبة السعادة للنجمة إسعاد يونس، وقال إن عملية التطوير فى قناة "إكسترا نيوز" مستمرة، متابعًا: "القاهرة الإخبارية" طالعة لقدام وفى نفس الوقت التطوير شغال فى "إكسترا نيوز".. وفيه استديوهات جديدة لإكسترا نيوز ومتلقي "القاهرة الإخبارية" ومتلقي "إكسترا نيوز" يلتقيان فى أشياء ويختلفان فى أشياء.

وتابع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري: "مشاهد القنوات الإخبارية جاي بعقله ولازم تحترم عقله جدًا جدًا.. وبيكون محتاج تفاصيل كتير.. وكل ما تلبي احتياجاته وتحترم عقله هو هيحترمك" .

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