الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل إيرادات المراكز الثلاثة الأولى في شباك التذاكر

فوي
فوي

يتنافس على صدارة شباك التذاكر في السينما المصرية ثلاثة أعمال لاقت استحسان الجمهور منذ انطلاق عرضها، ليتصدرها فيلم "فوي فوي فوي" للنجم محمد فراج، وهو العمل الذي طرح منذ حوالي شهر ولاقى نجاح جماهيري كبير.

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تصدر فيلم فوي فوي فوي

تم تدقيق النص وإجراء التصحيحات اللازمة:

حقق فيلم "فوي فوي فوي"، وفقًا لتصريحات الموزع محمود دفراوي، إيرادات وصلت إلى 90,502 جنيه. 

تدور أحداث الفيلم حول "حسن"، حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر في هذه الرحلة. 

الفيلم من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالإضافة إلى النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

حل فيلم "وش في وش" في المركز الثاني، حيث حقق إيرادات وصلت إلى 59,998 جنيه. 

يدور الفيلم حول قصص مختلفة بين كل ثنائي في العائلتين، وتتضمن قصة شريف (محمد ممدوح) وداليا (أمينة خليل)، وقصة وائل (محمد شاهين) وسلمى (أسماء جلال)، وحكاية نانا (أنوشكا) ومهاب (سامي مغاوري)، وحكاية عزيز (بيومي فؤاد) وزينب (سلوى محمد على)، إضافة إلى حكاية كحول (محمود الليثى) وشيماء (دنيا سامي)، بالإضافة إلى حكاية سليم (أحمد خالد صالح) ومجدي (خالد كمال). الفيلم من كتابة وإخراج وليد الحلفاوي.

جاء فيلم "العميل صفر" ثالثًا بإيرادات وصلت إلى 63,477 جنيه. الفيلم من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، فيدرا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، وأيمن طعيمة.

فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

شباك التذاكر في السينما المصرية السينما المصرية الموزع محمود دفراوي فوي فوي فوي فوي

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