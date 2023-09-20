الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد ترشيحه للأوسكار.. "فوي فوي فوي" يواصل تصدر إيرادات شباك التذاكر

فوي فوي فوي
فوي فوي فوي

واصل فيلم “فوي فوي فوي” للنجم محمد فراج ونيللي كريم تصدره للإيرادات اليومي لشباك التذاكر. 

واحتفظ الفيلم بالمركز الأول في قائمة إيرادات الأفلام المعروضة بدور السينما ضمن منافسات موسم صيف 2023 السينمائي. 

وجمع الفيلم أمس الثلاثاء إيرادات قدرت بـ699.079 ألف جنيه، ليرتفع رصيد إجمالي إيراداته إلى 5.340.410 جنيه في أسبوع عرض واحد فقط، وهي إيرادات جيدة جدا بالنسبة لباقي الأفلام المعروضة. 

قصة فيلم "فوي فوي فوي" 

وتدور أحداث فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! حول "حسن" حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر في هذه الرحلة، ويلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم به على وجه الخصوص، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

أبطال فيلم فوي فوي فوي 

ڤوي! ڤوي! ڤوي! من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

ترشيحه للأوسكار 

وأعلنت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار، عن ترشيحها فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي. 

وتم ترشيح الفيلم بأغلبية الأصوات من بين عدد من الأفلام الأخرى وهي: 

فيلم بيت الروبي لكريم عبد العزيز 

فيلم 19 ب لسيد رجب 

فيلم وش في وش لمحمد ممدوح وأمينة خليل 

فيلم الباب الأخضر لإياد نصار. 

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