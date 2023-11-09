الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد إلغاء حكم تغريمه 15 ألف دولار.. أول تعليق لـ رامي جمال

رامي جمال
رامي جمال

وجه المطرب رامى جمال كلمة شكر وتقدير لمحاميه بعد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة بإلغاء حكم تغريمه 15 ألف دولار لصالح منتج ليبي. 

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ونشر رامى جمال تفاصيل حكم محكمة استئناف القاهرة عبر صفحته على فيس بوك.

وكان المطرب رامى جمال قد تصدر فى الفترة الماضية تريند جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي عقب صدور محكمة شمال القاهرة الدائرة "14"، حكمًا بإلزامه بسداد 15 ألف دولار لصالح المنتج الليبي ومنظم الحفلات عدنان العسيلي، بعد أن تغيب عن حفلة تقرر إقامتها في ليبيا.

من ناحية أخرى، انتهى المطرب رامي جمال وزوجته المطربة ناريمان من تسجيل أغنية جديدة على طريقة الـ"ديو" يجمع بينهما من جديد.

وشوق رامي جمال جمهوره بصورة تجمعه بزوجته ناريمان من داخل ستوديو، أثناء تسجيل الأغنية وعلق عليها: “قريبا”، فيما نشرت المطربة ناريمان نفس الصورة عبر حسابها الرسمي بموفع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام" وعلقت عليها قائلة: “قلولى متوقعين الأغنية إيه حب ولا دراما”.

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