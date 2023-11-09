نجوم هوليوود على الجبهة.. رامي مالك "فلسطيني" وجاستن بيبر "إسرائيلي"

حالة كبيرة بين الشد والجذب بين نجوم العالم وخاصة في هوليوود تجاه أحداث غزة، حيث أعرب عدد من الفنانين العالميين عن دعمهم للقضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني، فيما أعرب البعض الآخر عن دعمه للكيان الصهيوني المحتل.

فنانون داعمون للقضية الفلسطينية

أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية، الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي، والتي نشرت العديد من الصور الخاصة بالعدوان على غزة، مناشدة بتلك الصور العالم كله لإيقاف تلك المذابح ضد النساء والأطفال من جانب الكيان الصهيوني.

ونشرت جولي صورة للدمار الهائل في مخيم جباليا وعلقت عبر حسابها بموقع إنستجرام: "هذا هو القصف المتعمّد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرّون إليه.. لقد بقيت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ نحو العقدين، وها هي تتحوّل بسرعة إلى مقبرة جماعية".

ونشرت "جولي"، صورًا أخرى ومقاطع فيديو دعمًا لفكرة إيصال الحقيقة للعالم عما يجري في فلسطين.

ومن أكثر الداعمين للقضية الفلسطينية منذ سنوات هو المخرج والممثل الأميركي مارك روفالو، الذي جعل نفسه متحدثًا عن فلسطين عبر صفحاته على السوشيال ميديا وكذلك عبر القنوات التي يخرج للحديث من خلالها، حيث تحدث مؤخرًا عن ضرورة تجنيب المدنيين الصراع العسكري القائم في قطاع غزة، معربًا عن تضامنه مع الفلسطينيين الذي يتعرضون لقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

كما دعمت الفنانة البريطانية تيلدا سوينتون، القضية الفلسطينية عبر حسابها بموقع إنستجرام من خلال دعمها لفكرة وقف إطلاق النار الفوري على القطاع، ووقف ما وصفته بـ "جرائم الحرب" ضد الشعب الفلسطيني.

كما أعرب الفنان الأمريكي، ذو الأصول المصرية، رامي مالك، والحاصل على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل، عن تضامنه مع فلسطين بعد الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونشر مالك، صورة للعلم الفلسطيني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وجعلها الصورة الرسمية له، دون أن يعلق على الأمر.

ودعمت عارضة الأزياء الأمريكية ذو الأصول الفلسطينية بيلا حديد، القضية الفلسطينية وهو ما أدخلها في مشاكل كبيرة في عملها بإحدى شركات الأزياء الكبيرة، إلا أنها دعمت وبشدة قضية بلدها الأم.

فنانون داعمون للاحتلال

وفي المقابل، أعرب عدد من مشاهير الفن في العالم، عن دعمهم لإسرائيل في حربها ضد فلسطين، من بينهم المخرج الأميركي كوينتن تارانتينو، الذي زار قاعدة للجيش الإسرائيلي.

كما رفع المطرب الشهير "جاستن بيبر"، صورة الكيان والدعاء لإسرائيل عبر صفحته في انستجرام، وهو ما أثار سخط جمهوره من العالم العربي.

وشاركت "كايلي جينر"، صورة من حساب مؤيد لإسرائيل، غير أنها اضطرت لحذف المنشور لاحقًا بعد تعرضها لانتقادات لاذعة من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

كما نشرت الممثلة الأميركية أشلي تيسدال صورة عبر خاصية القصص القصيرة عبر ذات المنصة تدعم فيها إسرائيل، معلقة عليها: "إظهار الدعم لإسرائيل لا يجعل الشخص معاديا لفلسطين وإظهار الدعم لفلسطين لا يجعل الشخص معاديا للسامية".