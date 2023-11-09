أعظم السيمفونيات على المسرح الكبير بالأوبرا.. السبت

تتواصل سلسلة أعظم السيمفونيات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، لأوركسترا القاهرة السيمفوني، حيث يُقام حفل بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، وبمشاركة عازفة البيانو لورا ميكولا، وذلك فى الثامنة مساء السبت 11 نوفمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج عددًا من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها رابسودية إسبانية لـ راڤل، رابسودية - السيمفونية الثالثة لـ راخمانينوف.

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسست عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل مدربون دوليون، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.