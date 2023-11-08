محمد عادل يشارك في "نور فى عالم البحور" على المسرح القومى للطفل

يشارك الفنان محمد عادل الشهير بميدو عادل فى العمل المسرحى الموجه للأطفال "نور فى عالم البحور"، بشخصية نور للمخرج شادى الدالى والعرض يقدم حاليا على خشبة المسرح القومى للطفل "متروبول" بالعتبة.

تفاصيل قصة العرض المسرحي

العرض المسرحي يتعمق في عالم البحار من خلال رحلة شيقة بين "نور" الإنسان و"حور" ابنة ملك البحور وجميع الكائنات البحرية بمساعدة مارد يظهر لـ نور، لإنقاذ عالم البحار من التلوث الذي يتسبب فيه الإنسان.

"نور فى عالم البحور"، بطولة النجم محمد عادل، الحان المهدى، سيد جبر، راندا إبراهيم، محمد سعداوى، أحمد أوسكار، خالد سعداوى، محمد عبد الفتاح، أحمد حلمى، من تأليف وأشعار محمد زناتى، إخراج شادى الدالى، موسيقى وألحان هانى شنودة، ديكور عمرو الأشرف، ملابس مروة عودة، أستعراضات مناضل عنتر، ويقدم العرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، يبدأ الساعة 7 مساء.

تكريم الفنان ميدو عادل

فى اطار اهتمام إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى بالمواهب والنجوم الشابة وتشجيعهم والاحتفاء بهم، قررت إدارة المهرجان تكريم الفنان الشاب ميدو عادل خلال فعاليات الدورة السابعة المقامة في الفترة من 25 - 30 نوفمبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ.

وقالت الدكتورة إنجى البستاوي، مدير عام المهرجان: "نحرص كل عام على تكريم نجم شاب بدأ حياته في المسرح ثم انطلق للنجومية، واختيار ميدو عادل يرجع لكونه أحد النماذج الشابة الناجحة، وهو من أبرز الفنانين الشباب المتألقين في الفترة الأخيرة بالأعمال الفنية وحقق نجاحات عديدة متتالية، ومن أعماله المسرحية، مسرحية "خرابيش" عام 2011، و"قهوة بلدى" عام 2014، و"بس أنت مش شامم"، عام 2016، ومسرحية "حب رايح جاى"، و"مسرحية الوصية" مع المخرج خالد جلال، وكانت آخر اعماله المسرحية هي (سيد درويش) علي مسرح البالون والتي جسد خلالها شخصية فنان الشعب.