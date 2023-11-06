الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

محمد صبحي ينعي والدة المخرج أدهم مدحت صالح بكلمات رقيقة

ليلى
ليلى

نعى الفنان محمد صبحي، ليلى صديق، والدة المخرج أدهم مدحت صالح، ابن الفنان مدحت صالح، والتي وافتها المنية صباح اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض.

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ونشر محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لـ ليلى صديق، وعلق عليها بقوله: «وداعًا ليلى يوسف صديق، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا أتمالك نفسي هذا الصباح عند معرفتي برحيلك.. كنتي إنسانة رائعة وصديقة غاية في الوفاء والإخلاص».

وأضاف «صداقة دامت أكثر من 30 عامًا وآخرها أسبوعين، أكتب لك رسائل واتصل يوميًا.. ولا مجيب.. دعائي إلى الله أن يرحمك ويغفر لك ويدخلك فسيح جناته وللأسرة الصبر والسلوان».

ومن المُقرر تشييع جثمان ليلى صديق، من مسجد مصطفى محمود، عقب صلاة عصر اليوم، قبل أنّ يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة.

محمد صبحى 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 أزمة محمد صبحي أعمال الفنان محمد صبحي الجديدة محمد صبحيي

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