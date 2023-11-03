الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صناع فيلم "The Goat" يتبرعون بإيراداته لمساعدة أطفال غزة

عمرو سعد
عمرو سعد

أعلنت الشركة المنتجة لـ فيلم The Goat، عن التبرع بإيرادات عروض الفيلم في روما، لمساعدة أطفال غزة عن طريق مؤسسة Action Aid، وذلك بعد الأصداء الإيجابية لعرض الفيلم لأول مرة في مسابقة Alice Nella Citta التي تقام خلال فعاليات مهرجان روما السينمائي، ويعتبر أول فيلم إنتاج مصري يشارك في هذه المسابقة.

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أحداث فيلم "جوت"

تدور أحداث فيلم the goat حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثًا عن والدها، وتتعرض للكثير من المخاطر.

أبطال فيلم “ذا جوت”

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، عمرو سعد، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس أندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.

The Goat الجسر عمرو سعد ونيللي كريم الغربان عمرو سعد وأسماء ابو اليزيد الفنان عمرو سعد النجم عمرو سعد بطولة النجم عمرو سعد

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