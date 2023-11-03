صناع فيلم "The Goat" يتبرعون بإيراداته لمساعدة أطفال غزة

أعلنت الشركة المنتجة لـ فيلم The Goat، عن التبرع بإيرادات عروض الفيلم في روما، لمساعدة أطفال غزة عن طريق مؤسسة Action Aid، وذلك بعد الأصداء الإيجابية لعرض الفيلم لأول مرة في مسابقة Alice Nella Citta التي تقام خلال فعاليات مهرجان روما السينمائي، ويعتبر أول فيلم إنتاج مصري يشارك في هذه المسابقة.

أحداث فيلم "جوت"

تدور أحداث فيلم the goat حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثًا عن والدها، وتتعرض للكثير من المخاطر.

أبطال فيلم “ذا جوت”

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، عمرو سعد، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس أندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.