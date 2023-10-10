تفاصيل وموعد عرض الفيلم السينمائي the Goat بمهرجان الجونة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي فى دورته السادسة المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلي 20 أكتوبر الجاري عن موعد عرض فيلم “The Goat”، يوم 15 أكتوبر الجاري ضمن فعاليات المهرجان.

قصة The Goat

تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب “هادية” إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض لكثير من المخاطر.

أبطال الفيلم

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، وظهور خاص لنجوم منهم نيللي كريم وفتحي عبد الوهاب وهشام عاشور.

وإنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.

وانطلق خلال الأيام الماضية الإعلان الرسمي لفيلم The Goat للنجمة الحاصلة على الأوسكار ميرا سورفينو، بعد نشره على موقع مجلة Variety، وذلك استعدادًا لمشاركته في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي ضمن الاختيارات الرسمية خارج المسابقة، والذي تقام فعاليته في الفترة ما بين 13 أكتوبر وحتى 20 أكتوبر المقبل.

وكانت ميرا سورفينو قد شاركت في أكثر من 100 عمل من قبل، كما حصلت على أوسكار أفضل ممثلة مساعدة، وجولدن جلوب عن دورها في فيلم Mighty Aphrodite للمخرج وودي آلن، كما ترشحت لجائزة برايم تايم وجولدن جلوب عن مسلسل Norma Jean & Marilyn، وشاركت أعمالها في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية.

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