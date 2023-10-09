موعد حفل افتتاح مهرجان الجونة 2023 السينمائي.. وتفاصيل حفل الافتتاح

موعد مهرجان الجونة 2023 السينمائي محور اهتمام الملايين من المواطنين حيث يعد أحد أبرز المهرجانات السينمائية الرائدة خلال الـ5 سنوات الأخيرة والذي يهدف عرض باقة متنوعة من الأفلام للجمهور المصري والعربي المحب للسينما والذي يعقد هذا العام تحت إشراف وزارة الآثار والسياحة.

موعد مهرجان الجونة 2023 السينمائي

كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن إقامة الدورة السادسة في الجونة بمدينة الغردقة وذلك خلال الفترة من 13-20 أكتوبر الجاري 2023 حيث تم إعداد جدول عروض الأفلام المشاركة في الفعاليات والتي تشمل على 80 فيلما متنوعا ما بين الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية والتي تحمل جنسية أكثر من 40 دولة حول العالم بعضها حقق جوائز في مهرجانات سينمائية عالمية.

يعد المهرجان أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المميزة للجمهور الشغوف بالأفلام السينمائية والتواصل بين الثقافات من خلال الفن وتشجيع التبادل الثقافي للدول المشاركة في المهرجان على مدار الدورات الخمس السابقة.

حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2023

يقام حفل افتتاح المهرجان السينمائي بالجونة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 13 أكتوبر 2023 والتي تشهد تغطية إعلامية كبيرة من المواقع والقنوات والصحف العربية والأجنبية ومن المقرر أن تشهد مجموعة قنوات أون ON عرض فعاليات الريد كاربت وأبرز الندوات على الهواء مباشرة.

يربط المهرجان بين صناع الأفلام من المنطقة العربية ونظرائهم الدوليين وتعزيز روح التعاون إضافة إلى اكتشاف وجوه جديدة بهدف تطوير السينما العربية حيث أكد القائمون على المهرجان على أن الأفلام المختارة تعبر عن الأصالة والخروج من القوالب السردية النمطية وإنشاء حوارا بين الثقافات.

أفلام المهرجان السينمائي بالجونة 2023

عقب تحديد موعد مهرجان الجونة 2023 يتساءل الجمهور عن الأفلام المعروضة في المهرجان ولعل أبرزها فيلم (تشريح سقوط) للمخرجة الفرنسية جوستين تربية والفيلم الوثائقي (على قارب الإدمان) للمخرج الفرنسي نيكولا فيليبير وفيلم (درب غريب) للمخرج البرازيلي غوتو بارنتيه والذي حصد 4 جوائز سابقة وغيرها من الأفلام المنتقاة بدقة للعرض خلال فعاليات المهرجان.

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