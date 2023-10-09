تكريم 14 شخصية في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

أبرزهم عمر خيرت واسم أحمد الحجار..

أعلنت إدارة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، عن تفاصيل فعاليات الدورة الـ32 المقررة إقامتها فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

تكريم 14 شخصية

وأكد الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية والمهرجان، أنه سيتم تكريم 14 شخصية أسهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، وذلك خلال حفل الافتتاح بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير، هم الموسيقار العالمي عمر خيرت، الملحن خالد بن حمد السعيد من سلطنة عمان، المؤلف والمنتج الموسيقى ممدوح سيف من السعودية، والمطرب المغربي فؤاد زبادي، والموسيقار العراقى وسام خصاف، الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية، الدكتورة انعام لبيب العميد الأسبق للمعهد العالي للموسيقى العربية، وفنان الخط العربي الدكتور خليفة الشيمي، عازف العود حازم شاهين، عازف الكولة عبدالله حلمي، الموسيقار صلاح الشرنوبي.

كما سيتم تكريم اسم المؤلف حسين السيد، اسم المطرب والملحن أحمد الحجار، واسم الموسيقار علي عثمان من السودان.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

ومن المقرر أن يخرج حفل الافتتاح مهدي السيد، ويتضمن مشاركة الموسيقار عمر خيرت بمعزوفة افتتاحية مصرية إلى جانب فاصل للاحتفال بمئوية الموسيقار سيد درويش، بمصاحبة عازف الكمان أحمد محمد درويش البحر حفيد خالد الذكر، يليه فاصل للنجمة السورية أصالة بمصاحبة الكورال والأوركسترا بقيادة المايسترو هانى فرحات.

ويشهد المؤتمر الصحفي، مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية، وذلك بحضور اللجنة التحضيرية والعلمية لمؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية، فى مقدمتهم مدير المهرجان الموسيقار هاني فرحات، الدكتورة رشا طموم.

جدير بالذكر أن هناك عددًا كبيرًا من الأبحاث التي تقدم بها الباحثون هذا العام من العديد من الدول العربية بسبب فتح باب التقديم إلكترونيًا، كما تم التوسع في مسابقة اكتشاف العازفين.