الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرزهم عمر خيرت واسم أحمد الحجار..

تكريم 14 شخصية في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

الموسيقار عمر خيرت
الموسيقار عمر خيرت

أعلنت إدارة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، عن تفاصيل فعاليات الدورة الـ32 المقررة إقامتها فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

تكريم 14 شخصية

وأكد الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية والمهرجان، أنه سيتم تكريم 14 شخصية أسهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، وذلك خلال حفل الافتتاح بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير، هم الموسيقار العالمي عمر خيرت، الملحن خالد بن حمد السعيد من سلطنة عمان، المؤلف والمنتج الموسيقى ممدوح سيف من السعودية، والمطرب المغربي فؤاد زبادي، والموسيقار العراقى وسام خصاف، الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية، الدكتورة انعام لبيب العميد الأسبق للمعهد العالي للموسيقى العربية، وفنان الخط العربي الدكتور خليفة الشيمي، عازف العود حازم شاهين، عازف الكولة عبدالله حلمي، الموسيقار صلاح الشرنوبي.

كما سيتم تكريم اسم المؤلف حسين السيد، اسم المطرب والملحن أحمد الحجار، واسم الموسيقار علي عثمان من السودان.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية 

ومن المقرر أن يخرج حفل الافتتاح مهدي السيد، ويتضمن مشاركة الموسيقار عمر خيرت بمعزوفة افتتاحية مصرية إلى جانب فاصل للاحتفال بمئوية الموسيقار سيد درويش، بمصاحبة عازف الكمان أحمد محمد درويش البحر حفيد خالد الذكر، يليه فاصل للنجمة السورية أصالة بمصاحبة الكورال والأوركسترا بقيادة المايسترو هانى فرحات.

ويشهد المؤتمر الصحفي، مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية، وذلك بحضور اللجنة التحضيرية والعلمية لمؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية، فى مقدمتهم مدير المهرجان الموسيقار هاني فرحات، الدكتورة رشا طموم.

جدير بالذكر أن هناك عددًا كبيرًا من الأبحاث التي تقدم بها الباحثون هذا العام من العديد من الدول العربية بسبب فتح باب التقديم إلكترونيًا، كما تم التوسع في مسابقة اكتشاف العازفين.

مهرجان الموسيقى العربية تكريم 14 شخصية فى مهرجان الموسيقى العربية الدورة الـ32 لمهرجان الموسيقى العربية أحمد الحجار افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

مواد متعلقة

تنطلق فى 24 أكتوبر.. إهداء الدورة الـ32 لروح فنان الشعب سيد درويش

هانى فرحات يوجه الشكر للشركة المتحدة لدعم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

لأول مرة.. تامر عاشور نجم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ32 (خاص)

اليوم.. عزاء الفنان الراحل محمد بطاوي فى مسجد نصر الدين بالهرم

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا يعلنان تفاصيل الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية.. اليوم

تفاصيل إحالة لقاء سويدان وميدو عادل إلى مجلس التأديب

الأوبرا تحتفل بعيدها الـ35.. سيرة الظاهر بيبرس تجمل المسرح الكبير (صور)

"عاملة عبيطة".. رنا سماحة تطرح أولى أغاني ميني ألبومها الجديد خلال أيام

الأكثر قراءة

الفصائل الفلسطينية تحذر: إعدام رهينة إسرائيلية أمام كل قصف على المدنيين

اقتصادية وأمنية.. مخاطر دفع الفلسطينيين فى غزة إلى النزوح نحو الحدود المصرية

إسرائيل تنفى تحذير مصر لها قبل 10 أيام من هجوم حماس "طوفان الأقصى"

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

آخر ظهور لمراسلة "القاهرة الإخبارية" قبل قطع الاتصال وإخلاء المبنى (فيديو)

أحزاب سياسية: تزوير توكيلات لمرشح رئاسى جريمة ومحاولة لتشويه الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة

"مكتب نتنياهو" يفند أكاذيب التقارير.. هذا ما حذرت مصر إسرائيل منه

مسئولون فلسطينيون لـ"الدستور": دور مصر أصيل وثابت فى دعم شعبنا ووقف العدوان