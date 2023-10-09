هانى فرحات يوجه الشكر للشركة المتحدة لدعم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

حرص المايسترو هاني فرحات، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ32، على التوجه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للدعم الدائم طوال فترة التحضيرات لبرنامج وفعاليات الدورة الجديدة المقرر انطلاقها فى الفترة من 24 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبرئاسة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.

كما وجه فرحات الشكر، للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على المجهود الكبير الذي بذلته خلال الفترة الماضية ودعمها الكبير لفعاليات الدورة الجديدة.

فعاليات استثنائية

وأكد "فرحات" خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، أن الدورة الـ32 تشمل فعاليات استثنائية بمناسبة مئوية معهد الموسيقى العربية، حيث يتم تنظيم احتفالية كبرى، قبل انطلاق جدول حفلات المهرجان، وذلك يوم السبت الموافق 21 أكتوبر بساحة الأوبرا وتنطلق إلى مبنى المعهد الذي يشهد عددا من المظاهر الاحتفالية ويليها عرض التجربة الفنية "نزهة النفوس"، وتتضمن استعراض لفن الغناء فى القرن العشرين بالأصوات الأصيلة ومصاحبة الأوركسترا الموسيقية.

كما أكد فرحات، أن الدورة الـ32 ستكون استثنائية، ومميزة من كافة الجوانب تليق بتاريخ وقيمة المهرجان، وتُعبر عما تملكه مصر من تاريخ كبير في مجال الموسيقى العربية، والاهتمام باستقطاب نجوم الطرب الأصيل من مصر والوطن العربي والأجنبي.

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

يعتبر مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، أحد أهم الأحداث والمحافل الفنية التي يتردد صداها من المحيط إلى الخليج، كل عام، كما ينتظره كبار النجوم من مصر والوطن العربي بأكمله، وكذلك مطربو ومطربات الأوبرا باعتباره وسيلة لاتساع الساحة أمام أبناء الأوبرا، تحديدًا لتسليط الضوء عليهم بشكل أكبر ويعتبرونه طريقًا آمنًا للعبور إلى الجمهور والدفاع عن التراث الموسيقي.