الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أصالة نجمة الافتتاح وأنغام مسك الختام.. 38 حفلًا لـ120 فنانًا فى مهرجان الموسيقى العربية

أنغام وأصالة
أنغام وأصالة

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الـ32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي يديره المايسترو العالمي هاني فرحات، ويتواصل لمدة 11 يوما متتالية فى الفترة من 24  أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل.

ويضم البرنامج هذا العام 38 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 120 فنانا من 18 دولة عربية وأجنبية مختلفة وهى مصر، سوريا، لبنان، المغرب، الإمارات، الأردن، تونس، عمان، ليبيا، العراق، البحرين، الكويت، فلسطين، السودان، الجزائر، السعودية، أمريكا، ألمانيا.

ويقام على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، ومسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، وأوبرا دمنهور.

أصالة تفتتح فعاليات المهرجان وأنغام مسك الختام 

وفى السطور التالية الدستور ترصد أسماء النجوم المشاركين فى الحفلات حسب الترتيب بجانب أن النجمة أصالة ستحيي حفل الافتتاح على مسرح النافورة، أما النجمة أنغام تسدل الستار على فعاليات المهرجان يوم 2 نوفمبر المقبل على نفس المسرح أيضا.

ويشارك فى فعاليات المهرجان كل من النجوم محيي صلاح، أحمد الوزيري، أحمد محسن، أنغام مصطفى، نهى حافظ، أحمد إبراهيم، ندى غالب، محمد الخولي، أمير الرفاعي، كريم زيدان، أيمن مصطفى، مي فاروق، ياسر سليمان، رحاب عمر، خالد سليم، أحمد حسن، تامر نجاح، حسام صقر، طه حسين، أمنية سمير، أحمد العمري، علي الحجار، محمد متولي، إيناس عز الدين، غادة آدم، نهاد فتحي، اسماء كمال، بتول من سوريا، إسماعيل صادق، أحمد عفت، فرح الموجي، إيمان عبدالغني.

هانى شاكر وأحمد سعد.. وآدم يشارك لأول مرة

كما يشارك الفنان الكبير هاني شاكر، عبير نعمة، سعيد عثمان، مصطفى النجدي، أميرة أحمد، مؤمن خليل، رحاب مطاوع، داليا عبدالوهاب، أحمد جمال، حنان عصام، حمزة نمرة، آيات فاروق، محمد حسن، أحمد عصام، سامح منير، هند النحاس، سارة زكى، محمد الطوخي، إبراهيم فاروق، مدحت صالح، آية عبدالله، منار سمير، أجفان، نداء شرارة، مروة ناجي، وعد البحري، كارمن سليمان، تامر عاشور، ريم حمدي، ريم كمال، أحمد سعيد، مي حسن، حسام حسني، السيد وهب الله، آلاء ايوب، مصطفى سعد، ياسر سعيد، مروة حمدي، دعاء رجب، إيمان باقي، ريهام عبد الحكيم، وليد حيدر، صابرين النجيلي، أشرف وليد، سمية وجدي، أميمة طالب، وأحمد سعد، وفؤاد زبادي.

الدستور مهرجان الموسيقى العربية أنغام أصالة برنامج حفلات الموسيقى العربية الدورة الـ32 لمهرجان الموسيقى العربية

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