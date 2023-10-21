محمد صبحي يرفع علم فلسطين في آخر ليالي مسرحية "عيلة اتعملها بلوك"

فاجأ الفنان الكبير محمد صبحي جمهوره في آخر ليلة عرض لمسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" برفع العلم الفلسطيني وظهرت علي الشاشة الخلفية في المشهد الأخير مشاهد تبرز وحشية ودموية العدو الصهيوني في التعامل مع الفلسطينيين الأبرياء وتصدر العلم الفلسطيني الشاشة الخلفية في الأوبريت الأخير، متبوعة بعبارة “لن نفرط في القضية الفلسطينية، لن نفرط في سيناء ولن ينجح العدو في مؤامرته، وستقام دولة فلسطين التي توحد الفلسطينيون”، قبل أن يردد صبحي جملة من مسرحية "سكة السلامة" فيها "اطلعي بقى من سكاتك ياللي ساكتة من سنين، ارفعي بإيدك راياتك مهما كانوا منكسين"، كما ظهر على الشاشة صورا للمسجد الأقصى.

وأدهشت تلك المشاهد الجمهور وتفاعل معها ووقف مصفقا ومشاركا أثناء التحية، ودخلت الفنانة وفاء صادق ومعها علم دولة فلسطين وسلمت العلم للفنان محمد صبحي الذي رفعه أمام جمهور الليلة الأخيرة، وقام كل فريق العمل بالمشاركة في رفع العلم للجمهور تضامنا مع الأخوة الفلسطينيين في نضالهم ضد الصهاينة، وصفق الجمهور تحية لهذا الموقف التضامني الإنساني.

مسرحية عيلة اتعملها بلوك

"عيلة اتعمل لها بلوك" حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضها رافعة لافتة كامل العدد في أغلب عروضها الجماهيرية، والمسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي.

"عيلة اتعمل لها بلوك" كتبها مصطفى شهيب، وتم عرضها لمدة سنة كاملة بلا توقف، وهي بطولة الفنانة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.