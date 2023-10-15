محمد صبحي يختتم عروض "عيلة اتعمل لها بلوك" ويستعد لمسرحية جديدة

يختتم الفنان الكبير محمد صبحي، آخر عروض مسرحيته "عيلة اتعمل لها بلوك"، يوم الجمعة 20 أكتوبر الجارى على مسرح مدينة سنبل، وذلك بعد عرضها لمدة عام كامل حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى والنقدى.

مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك

"عيلة اتعمل لها بلوك" حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضها رافعة لافتة كامل العدد في أغلب عروضها الجماهيرية، والمسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي.

“عيلة اتعمل لها بلوك” يشارك في بطولته الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف والمسرحية من تأليف مصطفي شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.

في سياق متصل، قام النجم محمد صبحي بتصوير المسرحية تليفزيون يا لعرضها على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قريبا.

ويستعد محمد صبحي لبدء العمل على مسرحية جديدة من تأليف وإخراج سوف يعلن عن تفاصيلها قريبا.

واحتفل النجم الكبير محمد صبحي مؤخرا بمسرحه بمدينة سنبل بتخريج دفعة 2023 من ستديو الممثل للإبداع الذي أنشأه عام 1970 وظل مستمرا حتي يومنا هذا، وتخرج منه الكثير من النجوم الموجودين علي الساحة الفنية حاليا، وتكونت لجنة التحكيم في حفل التخرج من الفنان الكبير محمد صبحي، الموسيقار شريف حمدان، الفنان الدكتور كمال عطية، الاعلامي والمخرج جمال عبد الناصر، مصمم الاستعراضات الفنان محمد سميح، وحضر الحفل عدد من النجوم والشخصيات العامة منهم الفنانتان أميرة فتحي وميرنا وليد والمطربة سوزان مختار، والمخرج والفنان مازن الغرباوي.

كانت الاختبارات خلال حفل التخرج في التمثيل والغناء والعزف والرقص، وقدم الممتحنون مشاهد تمثيلية من المسرح العالمي والعربي وأغاني فردية وجماعية وفقرات راقصة فردية وجماعية أيضا، وقام بتدريب المواهب في الغناء الفنان محمد يوسف، ومساعد المخرج خلال فترات التدريب وفي حفل التخرج الفنانة داليا حسن، وتخرج خلال الحفل في التمثيل كل من: سهر ناصر بيومي، أميرة فريد ، روجينا ماهر سعد، مشيئة محمود رياض، مي محمد خليل، يوسف محمود لبيب، محمد علي المتولي، حلمي جلال الدين، صموئيل عصام ألفي، داليا نبيل عبد العليم، صهيب عصام، ناريمان نشأت، محمد عبد المعطي ( تمثيل وغناء).

أما في الغناء تخرج عدد من الأصوات بعد أدائهم أغاني فردية وجماعية وهم: فريدة عبد المنعم، لمياء رضا محمد، أمنية محمد عبده، فاطمة أشرف صلاح، صلاح علاء عبد الحي، مصطفي رضا حسن، وفي العزف: يوسف رضا حسن، بسملة سامح محمد، حنين أحمد حمدي، عادل سامح محمد.

وتخرج أيضا مجموعة من الأطفال بعد تدريبهم خلال فترة الاستديو علي الغناء والتمثيل والعزف وهم: جودي محمود، جيدا محمد عبد المنعم، ريماس الخطيب، لمار أحمد محمد، بسملة هاني، سيلينا سمير سعد، مريم شريف عمر، بلال محمد خالد.