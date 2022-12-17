الصور الأولى من افتتاح مسرحية «عيلة اتعملها بلوك» لـ محمد صبحى

بدأ الفنان محمد صبحي، الخميس الماضي، عرض الموسم الأول من مسرحيته الجديدة «عيلة اتعملها بلوك» على مسرح «سنبل» بمدينة «سنبل» للفنون، على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي.

وشهد العرض حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وذلك بعد نفاد تذاكر المسرحية بالكامل خلال الأيام الماضية، وحصل «الدستور» على صور من المسرحية بعدد من المشاهد المختلفة التي حدثت.

المسرحية كوميدية غنائية استعراضية، بطولة النجمة وفاء صادق، ويشارك في البطولة أيضًا فرقة «استوديو الممثل»: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبوهيبة، محمد شوقي طنطاوي، أنجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبدالمعطي، وليد هاني، والطفلان عبدالرحمن محمود ومريم شريف.

وتتبع المسرحية حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، وذلك في شكل كوميدي استعراضي غنائي، وهي من تأليف مصطفى شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وتصميم الأزياء د. مروة عودة، وأشعار عبدالله حسن، واستعراضات محمد سميح، وموسيقي وألحان شريف حمدان.