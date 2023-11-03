مدحت العدل يكشف أسباب تأجيل أوبريت "الحلم العربى" بدار الأوبرا

تحدث الكاتب مدحت العدل عن سبب تأجيل أوبريت الحلم العربي، موضحا أن السبب يعود لدار الأوبرا المصرية، واعتبارات خاصة بهم، وليس له دخل في الأمر.

وقال مدحت العدل، خلال لقاء تليفزيوني، إنه بالفعل تم تأجيل الحلم العربي، ولكن ذلك بسبب اعتبارات تخص دار الأوبرا المصرية، بعدما اتفق مع عدد من الفنانين للمشاركة في الأوبريت منهم الفنانة ليلى علوي ويسرا وحسين فهمي.

وأوضح أنه تم تبليغه بأمر تأجيل الأوبريت عندما كان في الإمارات حاضرًا فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي، ولم يعلم حينها بتفاصيل الأمر، مؤكدًا أنه كان في مخططاته أن يوم عرض الأوبريت لن يقتصر فقط على غنائه، بل سيجمعون تبرعات من أجل مساعدة أهالي غزة من خلال فتح حساب بنكي من أجلهم، إلى جانب التبرع بالدم لهم أيضًا، بالإضافة إلى وجود قناة عربية تبث ذلك الأوبريت.

تفاصيل الأعمال الجديدة للكاتب مدحت العدل



أما عن أعماله الجديدة، فأكد مدحت العدل أنه يشارك في موسم رمضان 2024 بعمل درامي جديد مع الفنان يحيى الفخراني بالتعاون مع شركته العدل جروب في الإنتاج، ويعكف على كتابته في الفترة الحالية، وهو مأخوذ عن رواية عتبات البهجة، للكاتب إبراهيم عبد المجيد، إلى جانب تحضيراته لعمل فني جديد لعودة الفنانة شريهان بعد غياب سنوات عن الساحة الفنية.