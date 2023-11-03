الأزهر وتاريخ المقاومة.. “المنبر” فيلم وثائقى توعوى غير هادف للربح

يخوض النجم أحمد حاتم أول تجربة له مع الأفلام الوثائقية التي تجمع بين التسجيلي والدرامي من خلال فيلم "المنبر"، الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور.

"المنبر" فيلم توعوي لا يهدف للربح، ولن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.

ويستعرض فيلم "المنبر" وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.

تفاصيل فيلم المنبر

يأتي هذا بالتزامن مع عرض فيلم الإثارة والأكشن حسن المصري في دور العرض السينمائية محققاً نجاحًا كبيرًا، من إخراج سمير حبشي، بطولة أحمد حاتم ومجموعة كبيرة من نجوم العالم العربي؛ من بينهم دياموند أبو عبّود وفيريال يوسف ومراد مكرم والممثلة الصاعدة لينا صوفيا.

ومن أعمال حاتم المنتظر عرضها فيلم حدوتة الأيام الباقية مع النجمة اللبنانية كارمن بصيبص، إخراج ماندو العدل وتأليف محمد صادق، والفيلم الحربي السرب للمخرج أحمد نادر جلال، الذي يؤدي فيه حاتم دور طيّار مقاتل بالقوات الجوية المصرية. وفيلم الملحد، من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وفيلم عاشق للمخرج عمرو صلاح وتشاركه بطولته أسماء أبو اليزيد.