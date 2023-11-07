المخرج أحمد صالح ينتهى من أعمال مونتاج فيلم "أنا وابن خالتى"

انتهى المخرج أحمد صالح من أعمال مونتاج فيلم "أنا وابن خالتى" المقرر عرضه في السينمات خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث وضع اللمسات الأخيرة على العمل الذي أصبح جاهزا للعرض بشكل كامل.

وعلم "الدستور" أن العمل وضعت له الشركة المنتجة شهر ديسمبر كموعد أولي للعرض للجمهور، على أن يتم الاعلان عن ذلك بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

قصة فيلم أنا وابن خالتي

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل، كما يناقش العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت كوميدي.

والعمل يشارك في بطولته بيومي فؤاد، هنادي مهنى، ميمي جمال، على لوكا، لطفي لبيب، سليمان عيد، إسراء رخا، تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبوزيد، وأحداثه تدور بشكل عام في إطار اجتماعي "لايت" حول شخصين يقعان في عدة مغامرات لكل منهما مغامرة في حياته.

آخر أفلام سيد رجب

وكان آخر أعمال سيد رجب في السينما فيلم "19 ب" الذى عرض في شهر مايو الماضى بعد مشاركته بالمسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز الفيلم بثلاثة جوائز في إطار، حيث حصد جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبرسي)، جائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني وحصل عليها مدير التصوير مصطفى الكاشف.

فيلم "19 ب" بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد، وتدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا، ويراقب منزلا مهجورا يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرًا لمواجهة مخاوفه.