أحمد صالح يضع اللمسات النهائية لفيلم "أنا وابن خالتي" استعدادًا لطرحه

أوشك المخرج أحمد صالح، على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم السينمائي الجديد "أنا وابن خالتي"، بيومي فؤاد، وسيد رجب.

ويضع أحمد صالح، اللمسات النهائية على العمل، حيث من المنتظر عرضه في موسم رأس السنة السينمائي 2024 إلى جانب مجموعة من الأفلام الأخرى التي تتنافس في هذا الموسم.

وانتهى أبطال العمل من تصوير مشاهده بالكامل خلال اليومين الماضيين بعد ثلاث أشهر من التصوير، حيث انطلق تصويره في أغسطس الماضي.

قصة فيلم "أنا وابن خالتي"

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل، كما يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت كوميدي.

ويعتبر فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة جماعية لعدد من النجوم، كما أنه يجمع سيد رجب، وبيومي فؤاد، بعد فيلم "وقفة رجالة".

أبطال "أنا وابن خالتي"

فيلم "أنا وابن خالتي" يشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد، وسيد رجب، كل من: ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن، المطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.