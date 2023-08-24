سيد رجب وبيومى فؤاد يبدآن تصوير فيلم «أنا وابن خالتى»

بدأ النجمان سيد رجب وبيومي فؤاد تصوير فيلمهما السينمائي الجديد «أنا وابن خالتي» والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل.

أبطال فيلم انا وابن خالتي

فيلم " انا وابن خالتي "يشارك في بطولته ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن و المطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم، إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، و هو من إنتاج «إينفينتى للإنتاج الفنى» إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو و حوار عمرو أبو زيد و من إخراج أحمد صالح.

فيلم «أنا وابن خالتى» هو الفيلم السينمائي الأول لورشة «مصنع الحكايات» بعد تقديمها لعدد من المسلسلات مثل «عنبر6» بجزئيه، «قارئة الفنجان»، و «حكايات» بأجزائه الثلاث «جروب العيلة» و «جروب الماميز» و «جروب الدفعة»، و الأخير تم عرضه على قناتي «ON E»، و «ON دراما».

اخر أعمال سيد رجب

يذكر أن آخر أعمال النجم سيد رجب كان فيلم «ابن الحاج أحمد» والذي شارك في بطولته بجوار شيكو، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبري فواز، عايدة رياض، من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، و إخراج معتز التوني.

اخر أعمال بيومي فؤاد الفنية

أما بيومي فؤاد فيعرض له حاليا، فيلم «العميل صفر» و الذي يشارك في بطولته بجوار أكرم حسني، فاطمة البنوي، فيدرا، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، وأيمن الشيوي، من تأليف وائل عبدالله و إخراج كريم العدل، بالإضافة إلى فيلم «وش في وش» من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أحمد خالد صالح، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، و سلوى محمد علي، تأليف و إخراج خالد الحلفاوي.