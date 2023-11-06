الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انطلاق مؤتمر الطريقة الرفاعية السنوي احتفالاً بمولد الحسين

مؤتمر الطريقة الرفاعية
مؤتمر الطريقة الرفاعية السنوي احتفالاً بمولد الحسين

احتفلت الطريقة الرفاعية وشيخها الشريف طارق ياسين الرفاعي شيخ عموم الطريقة بمصر والعالم الإسلامى، بمولد الإمام الحسين رضي الله عنه، وأعلنوا تأييدهم لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة والعمل علي حماية سيادة الدولة المصرية وحل القضية الفلسطينية، وذلك أمس الأحد بمقر المشيخة العامة بالدراسة.

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بحضور الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، ومن اللجنة العلمية والدينية للطريقة حضر كل من " الدكتور السعيد محمد علي الرفاعي، الدكتور الجميل التهامي الرفاعي، الدكتور أحمد شحاتة الأزهري الرفاعى، المنشد محمود التهامي الرفاعي نقيب المنشدين"، وجمع غفير من أبناء الطريقة الرفاعية بمختلف محافظات مصر.

في ختام المؤتمر أرسلت الطريقة الرفاعية برقية تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمن دعم الطريقة الرفاعية بكافة محافظات الجمهورية وعلى رأسها شيخها الشريف طارق يس الرفاعي ونائبه الشريف  محمود طارق يس الرفاعي، للرئيس السيسى وتناشد بالسير علي بركة الله وهم خلفه في اتخاذ كافة القرارات السليمة لصالح سيادة الدولة المصرية والأمة العربية والشعب الفلسطيني.

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