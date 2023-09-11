الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الطريقة الرفاعية تعلن تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

الطريقة الرفاعية
الطريقة الرفاعية

قال الشيخ طارق ياسين الرفاعي، شيخ  الطريقة الرفاعية، شيخ مشايخ السادة الرفاعية، إن الطريقة الرفاعية تؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتطالبه بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

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وأضاف شيخ الطريقة الرفاعية في بيان، أن المسؤولية الدينية والمجتمعية علينا تجاه مريدي الطريقة الرفاعية تضعنا أمام مسؤولية كبرى أمام بلادنا مصر وهي ضرورة ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأن ترشحه ضرورة سواء للشعب المصري بشكل عام، أو لابناء الطريقة الرفاعية والطرق الصوفية بشكل خاص.

وتابع: "تحقق لمصر في مدار فترة رئاسة السيد الرئيس من الانجازات الداخلية والخارجية ما لم يتحقق لها في عقود طويلة سواء من ناحية الانجازات الاقتصادية والمشاريع القومية الكبرى، وشجاعتها التي أبداها لمواجهة مشاكل كبرى عويصة أجلها رؤساء سابقون ولم يواجهوا مثل قضية الإرهاب والقضاء عليها أو قضايا النمو الإقتصادي، كما أنه استرد مكانة مصر العالمية بجهوده الجبارة في المحافل الدولية، التي تُوجت أخيرًا باختيار مصر عضو دائما في منظمة البريكس العالمية الكبرى".

واستطرد: "فيما يخص صوفيوا مصر والعالم، شهد الملف الصوفي اهتمام ورعاية في عهد الرئيس كما لم يشهدها من قبل في جميع المجالات سواء بالاهتمام بالجانب الديني والروحي أو بالاهتمام بمقامات أولياء الله الصالحين التي يتوافد عليها الصوفية من داخل مصر وخارجها، حتى أننا يمكن أن نقول بملئ الفم أن الصوفية تشهد أفضل عهد لها ازدهارًا في مصر، بفضل الرئيس".

ولفت شيخ الطريقة الرفاعية، إلى أن الحضرة المجمعة لأبناء الطريقة الرفاعية المقرر لها الجمعة المقبل اسهتلالًا للمولد النبوي، ستتضمن تأييد الرئيس السيسي ومطالبته بالترشح في الانتخابات الرئاسية، آملين في مصر مستقبل أفضل على يديه واستمرار ازدهارها داخليًا وخارجيًا بسببه.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الطريقة الرفاعية ترشح الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية فترة رئاسية جديدة

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