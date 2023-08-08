الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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شيخ مشايخ الطرق الصوفية: مشروع تطوير مساجد آل البيت استثمار فى القيم

الدكتور عبدالهادي
الدكتور عبدالهادي القصبي

وجه  الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بعملية التطوير الشاملة لمساجد آل البيت، التي أمر بها الرئيس السيسي، قائلاً: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بتطوير دور العبادة، وتطوير مساجد آل البيت يعد مشروع قومي يتبناه الرئيس السيسي". 

وأضاف عبدالهادي القصبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الدولة المصرية لا تهدم دور العبادة بل تقوم على تجديدها وتطويرها، لأن مساجد ومقامات آل البيت تبث القيم والأخلاق في أنفس الأجيال والنشء المقبلة، لافتاً إلى أن ما يحدث من تطوير مساجد آل البيت، مشروع استثماري كبير يساعد على بث القيم والأخلاق، كما أكد أن سيرة النبي «ص» وإحيائها في نفوس الأجيال يساعد على التمسك بالأخلاق والقيم. 

ووجه القصبي الشكر إلى الرئيس السيسي لاهتمامه الكبير بتطوير دور العبادة، لافتًا إلى أن اهتمامه بتطوير مساجد ومقامات آل البيت يعطي انطباع طيب.

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