الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مولد الشبراوي بالمنوفية يطلق مبادرة "كمل رسالتك للآخر"

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

أكد الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، أن مبادرة ” كمل رسالتك للآخر " التي أطلقها الطريقة الشبراوية الخلوتية لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لانتخابات الرئاسة 2024/2030 تأتي كحق طبيعي لهذا الرجل الذي خرجنا لتفويضه عام 2013 في الحفاظ على البلاد و العباد و هو ما نجح فيه عن جدارة على مدار سنوات، جنب مصر خلالها أن تهوىإلى مصير مظلم كدول أخرى في منطقتنا سقطت في بئر التقسيم والتمزيق.

وأضاف الشبراوي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي - المؤيد من الله ورسوله - على وعي كامل بكل ما يحاك للدولة المصرية من مؤامرات، فامتلاك المعلومة في حرب ضروس هو الفيصل في حسم المعارك وهو ما يغفل عنه البعض ، و لولا امتلاك المعلومة لما نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي، من إنجاز هذا الكم الهائل من المشروعات القومية و البنية التحتية و المبادرات الرئاسية في مختلف القطاعات، وهو ما يتجلى في رؤية و استراتيجية مصر 2030 التي كتبت بأحرف من نور لتضئ مستقبل مصر لأجيال متعاقبة.

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وأشار الشبراوي، إن الطريقة الشبراوية الخلوتية ومريديها في كافة ربوع الجمهورية و كذلك أبناء الطريقة من المصريين العاملين بالخارج يرفعون شعار "كمل رسالتك للآخر" حرصاً منهم على هذا الوطن الذي يجب أن يظل الرئيس عبدالفتاح السيسي - المؤبد من الله و رسوله - في منصبه حتى يتم رسالته التي بدأها في بناء الجمهورية الجديدة، خاصة مع تطور الأحداث في منطقتنا و قارتنا و العالم و التي تحتاج في هذه المرحلة لقائد واعي كي ينجو بوطنه من براثن المؤامرات التي باتت تعصف بدول.

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جاء ذلك خلال الاحتفال بمولد العارف بالله عمر جعفر الشبراوي بالمنوفية والذي شهد حضور قيادات محلية و شخصيات عامة إلى جانب توافد أعداد كبيرة من مريدي الطريقة بمختلف المحافظات، ويعد هذا الاحتفال بمثابة عيد قومي لمدينة شبرا زنجي يحرص خلاله أبنائها على المشاركة والاحتفال واستقبال مريدي الطريقة من مختلف المحافظات.

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