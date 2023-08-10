الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الشبراوى: تطوير مراقد آل بيت تعكس محبة مصر ورئيسها لقدر النبى صلى الله عليه وسلم

المهندس محمد عبدالخالق
المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي

أكد المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، أن عملية تطوير مراقد آل بيت رسول اللهﷺ التي تشهدها مصر حالياً تعكس بصدق روح مصر المحبة والمجلة لقدر ومقدار المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار ، فبعد تطوير وتجديد مسجد وضريح سيد شباب أهل الجنة سيدنا الحسين عليه وعلى جده الصلاة والسلام، شهدنا جميعاً تطوير وتجديد مسجد وضريح نفيسة العلوم سيدتنا السيدة نفيسة حفيدة المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه، وشهدنا رئيسنا عبدالفتاح السيسي، وهو يفتتح المقام الشريف لنفيسة العلوم أمام الزائرين والمحبين.

و أضاف الشبراوي، في تصريحات لـ"الدستور": "لقد أفاض المولى عز وجل على مصر وأهلها بأن جعل من أرضها مستقراً ومقاماً لأهل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضاً كانت مصر مستقراً ومقاماً للصحابة الأخيار والعلماء الأفاضل والتي اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمساجدهم وأضرحتهم توقيراً لقدرهم، فعلى بعد خطوات من مسجد السيدة نفيسة يقع مسجد وضريح الإمام الشافعي صاحب المذهب والذي شهد مسجده وضريحه تطويراً وتجديداً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار الشبراوي إلى إن تعلق المصريين ورئيسهم بحب آل بيت رسول الله الأطهار وصحابته الأخيار هو حالة من الوجد النقي الصافي التي لا يشوبها أدنى شائبة، رغم ما حاولت أن تقوم به بعض الجماعات المتأسلمة والمتسلفة المفتقدة للذوق والوجدان والتي سعت وصرحت في أكثر من موضع بأن تقدير وتبجيل آل بيت رسول الله بدعة وصلت بهم في بعض الأحيان إلى تكفير من يتقرب إلى آل بيت النبوة، وهو ما فشلوا فيه على مدار عقود طويلة و سيفشلون فيه إلى قيام الساعة فالشعب المصري بفطرته النقية السوية يحب رسول اللهﷺ وآل بيته وصحابته ويقدرهم ويبجلهم لأن الحب والوجدان والذوق سمات مترسخة في نفوس المصريين.

المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي

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