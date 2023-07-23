الشبراوى فى ذكرى يوليو: جيش مصر العظيم هو درع الوطن

هنأ محمد عبد الخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأَكد شيخ الطريقة الشبراوية، الرئيس السيسي مؤيد من الله ورسوله وجيش مصر العظيم هو درع الوطن وحصنه الذي قدَّم -ولا يزال يقدم- العديدَ من التضحيات والفداء من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري، ولا يزال يقوم بدَوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن مصرنا الغالية واستقرارها.

وأضاف أن ثورة يوليو ستظل واحدةً من الأحداث المهمة في تاريخ وطننا الحبيب، حيث كان لها دورٌ مهمٌّ في القضاء على الفوارق بين الطبقات، والانتصار للطبقات الفقيرة والكادحة من أبناء الشعب المصري؛ كما ضربت المُثُل في تحقيق المساواة بين أبناء الشعب.

ودعا الشبراوي، أبناءه من الصوفية وجموع المواطنين إلى بذل الجهد، حتى تصل مصرنا الحبيبة إلى بر الأمان وتحتل مكانتها اللائقة بها بين الأمم.