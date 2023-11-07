الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عبدالإله السناني: سعيد بتكريمي في مهرجان المسرح الشبابي وأحمل الكثير من الود لمصر

عبدالاله السناني
عبدالاله السناني

أعرب الفنان عبدالإله السناني رئيس مهرجان الرياض للمسرح، عن سعادته بتكريمه ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المقرر إقامتها في الفترة من 25 الي 30 نوفمبر الجاري، وقال في تصريحات صحفية اليوم: التكريم في مصر له مذاق خاص، وسعادتي تضاعفت لأن التكريم جاء من مهرجان مسرح شبابي ترأسه شرفيا سيدة المسرح الفنانة سميحة أيوب.

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وأضاف رئيس مهرجان الرياض للمسرح، أحمل الكثير من الود والعلاقات الجميلة بيني وبين النجوم المصريين منذ التسعينيات، ولدي الكثير من الذكريات الجميلة في المسرح القومي، مع مجموعة متميزة من النجوم عندما قدمنا معا مسرحية " واقدساه" للمخرج منصف السويسي وبطولة الفنان الراحل محمود ياسين. 

تفاصيل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي


وكان مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، قد أعلن عن تكريم عبد الإله السناني في دورته الجديدة، وهو عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود، وعضو مجلس إدارة هيئة الفنون الأدائية بوزارة الثقافة، ورئيس مهرجان الرياض للمسرح، كما أنه عضو ومؤسس لبيت المسرح في النادي الأدبي بالرياض.، وعضو مؤسس في اتحاد المسرحيين العرب في القاهرة، وعضو جمعية الثقافة والفنون.

 بداياته في عالم التمثيل

بدأ حبه للتمثيل في مسرح جامعة الملك سعود بمشاركة زميله الممثل والنجم ناصر القصبي، وشارك في العديد من المسرحيات، وبعد تخرجه انتقل إلى جمعية الثقافة والفنون، وأول عمل مسرحي له هي مسرحية "الحل الأكيد "، وأول عمل تلفزيوني له كان "لا يحوشك حبروك "، وهو حاصل على جائزة أفضل مخرج مسرحي للمهرجان العربي المقام في السودان، وعلى الجائزة التقديرية كمخرج في مهرجان مسرح الشباب التاسع لدول الخليج، وجائزة أفضل ممثل في المهرجان التلفزيوني المقام في أبو ظبي، وذلك عن دوره في مسلسل دعاة أبواب جهنم.

وتم تكريمه من قبل في المهرجان المسرحي في الكويت كفنان مسرحي، كما شارك في مهرجان دمشق المسرحي العاشر مسرحية عويس التاسع عشر  ، وشارك في مهرجان قرطاج المسرحي في تونس بمسرحية الجراد، وبمسرحية البطيخ الأزرق، وشارك في مسرحية واقدساه لاتحاد المسرحيين العرب، وشارك في مهرجان مسرح الطفل بمراكش – مسرحية وجبة سريعة، كما  شارك في المهرجان المسرحي للشباب لدول الخليج العربي -مسرحية السنبوك، وشارك في مهرجان المسرح العربي المقام بالخرطوم – مسرحية والناس نيام.

قدم الكثير من الأعمال المتنوعة ما بين المسرحية والمسلسلات التلفزيونية ومنها: طاش ما طاش، دانة على أبواب جهنم، القصر، أساطير شعبية،  عرب لندن، كلنا عيال قريا.، حكايات قصيرة، العقد الفريد، وغيرها من الأعمال.

الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تفاصيل ورش مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مؤتمر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي

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