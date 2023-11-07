3 أسباب رئيسية جعلت منصة watch it اختيار المشاهدين الأول

بقصص متنوعة لامست قلوب المشاهدين استطاعت منصة واتش ات الاستحواذ على نسب المشاهدة العالية للأعمال المعروضة هذه الفترة والتي من إنتاجها، حيث أصبحت أعمال المنصة الواجهة الأولى للمتفرج في ظل تنافس شديد مع عدد آخر من المنصات، إلا أن المنصة المصرية الوطنية كانت الاختيار الأول مؤخرًا بفضل أعمال اتسمت بين الأعمال الكوميدية والاجتماعية والتي رصدت من خلالها تفاصيل حياتية يعيش فيها كل المصريين.

منصة واتش ات اختيار عدد من الأفكار التي جعلتها حديث الجمهور عبر أعمالها الجديدة، والتي أظهرت حالة نجاح كبيرة بفضل عدة أشياء وجدت في داخل أعمالها الفنية وهى كالتالي:

1 - اختيار وجوه جديدة دخلت قلوب المشاهدين

لعل أبرز الاشياء التي تميزت بها منصة واتش ات، ليست فكرة اختيار وجوه جديدة فقط، لكن بسبب اختيار هذه الوجوه بشكل مهني ودون وساطه أو عشوائية وهو ما جعل هؤلاء الابطال يجدون طريقهم في قلوب الجمهور، فعلى سبيل المثال اختيار عصام عمر لبطولة عمل كبير مثل “بالطو” كان له واقع السحر على المسلسل وجعله من ضمن الأعمال الأكثر تناقل حول احداثه على السوشيال ميديا وهو ما يظهر نجاح عمر نفسه، كما هو الحال مع اختيار حاتم صلاح لبطولة مسلسل العمارة، والذي لاقى نجاح كبيرة للغاية بالاضافة الى الكثير من الوجوة الشابة في تلك الاعمال وغيرها.

2 - اختيار السيناريو الجيد

من العوامل التي جعلت منصة واتش ات واحدة من المنصات الناجحة هو فكرة اختيار السيناريوهات الجيدة التي تجعل المتابع لأعمالها مترقب لمشاهدة الحلقات المقبلة، وهو امر اظهر نجاح كبير لاختيارات المنصة لاعمالها.

3 - ترويج جيد لأعمال المنصة

قبل ان ينطلق عرض اي عمل تنتجه المنصة ويعرض على شاشتها، تقوم الجهة التسويقية بعمل ترويج ودعاية جيدة للغاية وخاصة على السوشيال ميديا وهو ما يجعل العمل محط اهتمام كبير من قبل الجمهور قبل انطلاق عرضه.