الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حقق المركز الثاني.. تفاصيل إيرادات "وش في وش" لمحمد ممدوح أمس

بوستر
بوستر

حقق فيلم "وش في وش" للنجم محمد ممدوح المركز الثاني في صراع ايرادات الافلام اليومية والتي تصدرها فيلم “فوي فوي فوي” للفنان محمد فراج، وذلك بإيراد وصل إلى 69 ألف جنيه، ليحافظ على المركز الثاني في ايرادت يوم الاثنين وذلك بعدد قاعات محدود.

txt

أسعد فضة الشخصية العربية المكرمة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

txt

انطلاق مؤتمر الطريقة الرفاعية السنوي احتفالًا بمولد الحسين

txt

محمد صبحى ينعى ليلى صديق بكلمات مؤثرة

txt

الأزهر وتاريخ المقاومة.. “المنبر” فيلم وثائقى توعوى غير هادف للربح

txt

درة: "الوقت الحالى لا يصلح فيه الحياد.. أنا مع فلسطين"

txt

صناع فيلم "The Goat" يتبرعون بإيراداته لمساعدة أطفال غزة

txt

مدحت العدل يكشف أسباب تأجيل أوبريت "الحلم العربى" بدار الأوبرا

txt

منافسة شرسة بين "فوى فوى" و"وش فى وش" على صدارة إيرادات الخميس

txt

اليوم.. مسرحية "هيا هيا عطيل" على مسرح الجيزويت

txt

الأحد والخميس.. حفلان لعازف الجيتار الإسبانى "تاراباجا" بأوبرا القاهرة والإسكندرية

 ويعد الفيلم يعد تجربة مميزة بين الكوميديا والأكشن، ويتناول قصة مشكلة بين زوجين يأتي الى منزلهما اغلب افراد اسرتهما ليحاولا حل هذه المشكلة الا ان الموضوع يتجه بشكل مختلف مع الأحداث المتشابكة.

وتدور أحداث فيلم "وش في وش" حول قصص مختلفة بين كل ثنائي في العائلتين، حيث توجد قصة شريف (محمد ممدوح) وداليا (أمينة خليل)، وقصة وائل (محمد شاهين) وسلمى (أسماء جلال)، وحكاية نانا (أنوشكا) ومهاب (سامي مغاوري)، وحكاية عزيز (بيومي فؤاد) وزينب (سلوى محمد على) وقصة كحول (محمود الليثى) وشيماء (دنيا سامي)، إضافة إلى حكاية سليم (أحمد خالد صالح) ومجدي (خالد كمال)، والفيلم من كتابة وإخراج وليد الحلفاوي.

أبطال الفيلم

الفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 وش في وش أبطال وصن اع عمل فيلم وش في وش أبطال فيلم وش في وش إيرادات فيلم وش في وش إيرادات وش في وش

مواد متعلقة

أسعد فضة الشخصية العربية المكرمة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

انطلاق مؤتمر الطريقة الرفاعية السنوي احتفالاً بمولد الحسين

محمد صبحى ينعى ليلى صديق بكلمات مؤثرة

الأزهر وتاريخ المقاومة.. “المنبر” فيلم وثائقى توعوى غير هادف للربح

درة: "الوقت الحالى لا يصلح فيه الحياد.. أنا مع فلسطين"

صناع فيلم "The Goat" يتبرعون بإيراداته لمساعدة أطفال غزة

مدحت العدل يكشف أسباب تأجيل أوبريت "الحلم العربى" بدار الأوبرا

منافسة شرسة بين "فوى فوى" و"وش فى وش" على صدارة إيرادات الخميس

الأكثر قراءة

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

اتحاد الكرة يخشى "فضيحة أبناء اللاعبين الكبرى" فى منتخب وائل رياض

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

وزير الاتصالات من القليوبية: نجحنا في مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية

باع المخدرات للضابط.. المؤبد لتاجر هيروين سقط في فخ الشرطة بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا