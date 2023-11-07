حقق المركز الثاني.. تفاصيل إيرادات "وش في وش" لمحمد ممدوح أمس

حقق فيلم "وش في وش" للنجم محمد ممدوح المركز الثاني في صراع ايرادات الافلام اليومية والتي تصدرها فيلم “فوي فوي فوي” للفنان محمد فراج، وذلك بإيراد وصل إلى 69 ألف جنيه، ليحافظ على المركز الثاني في ايرادت يوم الاثنين وذلك بعدد قاعات محدود.

ويعد الفيلم يعد تجربة مميزة بين الكوميديا والأكشن، ويتناول قصة مشكلة بين زوجين يأتي الى منزلهما اغلب افراد اسرتهما ليحاولا حل هذه المشكلة الا ان الموضوع يتجه بشكل مختلف مع الأحداث المتشابكة.

وتدور أحداث فيلم "وش في وش" حول قصص مختلفة بين كل ثنائي في العائلتين، حيث توجد قصة شريف (محمد ممدوح) وداليا (أمينة خليل)، وقصة وائل (محمد شاهين) وسلمى (أسماء جلال)، وحكاية نانا (أنوشكا) ومهاب (سامي مغاوري)، وحكاية عزيز (بيومي فؤاد) وزينب (سلوى محمد على) وقصة كحول (محمود الليثى) وشيماء (دنيا سامي)، إضافة إلى حكاية سليم (أحمد خالد صالح) ومجدي (خالد كمال)، والفيلم من كتابة وإخراج وليد الحلفاوي.

أبطال الفيلم

الفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.