منح محمد فهيم جائزة أفضل شخصية مسرحية شابة بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، خلال المؤتمر الصحفي للدورة الجديدة، تكريم الفنان محمد فهيم خلال فعاليات المهرجان.

ومن المقرر منح الفنان محمد فهيم جائزة أفضل شخصية مسرحية شابة لهذا العام عن دوره في مسرحية تشارلي الذي حقق من خلالها إشادات كبيرة وواسعة بأدائه المتميز.

وتدور أحداث عرض مسرحية "تشارلي" حول حياة واحد من أشهر ممثلي السينما في العالم "تشارلي شابلن" ومدى تأثيره في صناعة الأفلام العالمية، وتروي المسرحية قصته من جانبها الإنساني، وتلقي الضوء على الصعوبات التي تخطاها في رحلته ومشواره الفني من خلال الغناء والاستعراضات، وكذلك يتحدث العرض عن أبرز أفلام شابلن.

عرض "تشارلي" عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين والمطربين، ألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من إنتاج شركة سي سينما هاني نجيب وأحمد فهمي.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الجاري، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو العالمي نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.