نسرين طافش تكشف تفاصيل فيلمها الجديد "السستم" وأسباب تأجيله

عايدت الفنانة نسرين طافش تصوير أحداث فيلمها الجديد “السستم”، وهو العمل الذي تأجل تصويره بسبب أحداث غزة خلال الفترة الماضية.

ونشرت نسرين صور من كواليس التصوير عبر انستجرام وعلقت عليها وقالت:"تأخرت في الإعلان عن تصويري لفيلم السستم بسبب الأحداث الصعبة واللا إنسانية التي تمر بها فلسطين الحرة العظيمة ولكن من حق عملي وصناع الفيلم على أن أعلن واتحدث عن العمل".

نسرين طافش تكشف أسباب عودة تصوير فيلمها الجديد

وتابعت:"و لاننا محكومون بالأمل كما قال الكاتب المسرحي السوري سعدالله ونوس، طبعا لازم نقوي حالنا ولن يثنينا الحزن والالم عن التمسك بالأمل واعمل العمل بشغف وحب بالتزامن مع استمرارية دعمي الكامل لفلسطين العظيمة واهلنا في غزة إلى أن تتحرر من المحتل من البحر إلى النهر اننا محكومون بالأمل فيلم السيستم".

تعتمد أحداث الفيلم على 4 شخصيات رئيسية هم أحمد الفيشاوي وطارق لطفى ونسرين طافش وبسنت شوقى، مع ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهدين أو ثلاثة خلال الأحداث.

عودة طارق لطفي للسينما من السستم

ويعود النجم طارق لطفى بفيلم "السستم" إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "122" الذى شارك في بطولته إلى جانب أحمد داود، أمينة خليل وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد الفيشاوى، محمد ممدوح، جيهان خليل، أسماء جلال، محمود حجازى، ولاء الشريف وإخراج ياسر الياسري وتأليف صلاح الجهيني وتدور أحداثه في إطار رعب مثير.